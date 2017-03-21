 Avrupa’da Türk şöleni – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Avrupa’da Türk şöleni

    Avrupa’da Türk şöleni

    Kadın basketbolunda 4 Türk takımının yarı finalde mücadele edeceği 'nda ilk maçlar, bugün oynanacak.

    Kupanın Türkiye'de kalacağı dev organizasyonda tarihi başarının mimarları , , ve kozlarını paylaşacak. Günün ilk karşılaşmasında Hatay BŞB ile Bellona AGÜ, Antakya Spor Salonu'nda saat 18.00'de karşılaşacak. Yarı finalin diğer maçında Galatasaray ile YDÜ karşı karşıya gelecek. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Bu mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Yarı final rövanş maçları, 24 Mart Cuma günü oynanacak.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:17
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