Ataman'dan Beşiktaş taraftarına sitem
Beşiktaş Sompo Japan’a deplasmanda 90-84 mağlup olan Galatasaray Odeabank’ta başantrenör Ergin Ataman, mağlubiyeti rakibin attığı 30 faul atışına bağlayarak, “Hakemler saha avantajını ev sahibi takıma verince, sonuç istediğimiz gibi olmadı” dedi.
"BEŞİKTAŞ'TA 5 SENEDE 3 KUPA KAZANDIM"
Beşiktaş taraftarlarının kendisine gösterdiği tepkinin sebebinin basın olduğunu söyleyen Ergin Ataman, "Ben bu taraftara ne yaptım da bana böyle söylüyorlar. Bunun sebebi basındır. Sizler kaostan besleniyorsunuz. 5 sene önce 3 kupa kazanmışım ben burada. Bu taraftarların böyle yapmasının sebebi sizlerin bu tutumudur" diyerek basın toplantısını tamamladı.
SİNAN GÜLER: ÇABAMIZ YETERLİ OLMADI
Galatasaray Odeabank'ın başarılı oyuncusu Sinan Güler karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada geri dönmek için çabaladıklarını, ancak bu çabanın yeterli olmadığını söyledi.
Beşiktaş Sompo Japan'a 90-84 kaybeden Galatasaray Odeabank'ın başarılı oyuncusu Sinan Güler, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada "Maçın başında yaptığımız hatalar ve kötü hücumla maçın avantajını rakibe verdik. Ev sahibi avantajı ve böyle bir atmosferde, geri gelmek için çaba göstermiş olsak da yeterli olmadı. Bizim için önemli bir maçtı, bu yüzden üzgünüz" diye konuştu.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:48
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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