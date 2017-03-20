Olaylı derbide Beşiktaş güldü
Spor Toto Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 90-84 mağlup etti. Akatlar Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın bitimine 1 dakika 24 saniye kala hakemler, Beşiktaş taraftarının küfürlü tezahüratından dolayı 3. anonsun ardından mücadeleye ara verdi. Hakemler ve Sarı-kırmızılı takım soyunma odasına giderken, 15 dakikalık bekleme sonrasında mücadele kaldığı yerden devam etti.
spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Galatasaray Odeabank arasında oynanan derbi maça, siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Kulüpler arasındaki anlaşma gereği Galatasaraylı taraftarlar müsabakaya alınmazken, Beşiktaşlı taraftarlar 3 bin 200 kişilik kapasiteli Beşiktaş Akatlar Arena'yı tamamen doldurdu.
Beşiktaşlı taraftarlar, bir dönem siyah-beyazlı takımı da çalıştırılan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman aleyhine uzun süre tezahürat yapınca karşılaşma durdu! Maçın hakem triosu 3. anonsun ardından soyunma odasına girdi.
Karşılaşmanın bitimine 1 dakika 24 saniye kala hakemler, Beşiktaş taraftarının küfürlü tezahüratından dolayı 3. anonsun ardından mücadeleye ara verdi. Hakemler ve Sarı-kırmızılı takım soyunma odasına giderken, 15 dakikalık bekleme sonrasında mücadele kaldığı yerden devam etti.
Olaylar nedeniyle uzayan derbide Beşiktaş Sompo Japan sahadan 6 sayı farkla 90-84 galip ayrıldı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:24
- Terim, 2. Futbol Zirvesi'nde konuştu
Toplam 8
Yorum
fransali adama git diyorlar utanmadan milyonlari aliyor yeter artik git yerini birak
- Finlandiya hazırlıkları başladı
Toplam 1
Yorum
ADANALI. ADANALI MİLLİ TAKIM YERİNE BJK Yİ ÇIKAR. TÜRKİYE DEKİ HAKEMLERİ DE ÇIKAR İYİ SONUÇ ALIRSIN. ONDAN SONRA GS DAN BAHSEDERKEN BESMELE ÇEKSİN BU
- Sil baştan
Toplam 43
Yorum
POYRAZ Aykut hoca gelme biz FB liler artık al gülüm ver gülümden bıktık bak H.Ali tam senlik adam ileri çıkmıyor sanki mayın var al topu ver geriye
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