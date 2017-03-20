 Olaylı derbide Beşiktaş güldü – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Olaylı derbide Beşiktaş güldü

    Olaylı derbide Beşiktaş güldü

    Spor Toto Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 90-84 mağlup etti. Akatlar Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın bitimine 1 dakika 24 saniye kala hakemler, Beşiktaş taraftarının küfürlü tezahüratından dolayı 3. anonsun ardından mücadeleye ara verdi. Hakemler ve Sarı-kırmızılı takım soyunma odasına giderken, 15 dakikalık bekleme sonrasında mücadele kaldığı yerden devam etti.

    Beşiktaş Sompo Japan - Galatasaray Odeabank derbisinde hakem kararıyla iki takım da soyunma odasına gitti.

    spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Galatasaray Odeabank arasında oynanan derbi maça, siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

    Kulüpler arasındaki anlaşma gereği Galatasaraylı taraftarlar müsabakaya alınmazken, Beşiktaşlı taraftarlar 3 bin 200 kişilik kapasiteli Beşiktaş Akatlar Arena'yı tamamen doldurdu.



    Beşiktaşlı taraftarlar, bir dönem siyah-beyazlı takımı da çalıştırılan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman aleyhine uzun süre tezahürat yapınca karşılaşma durdu! Maçın hakem triosu 3. anonsun ardından soyunma odasına girdi.

    Karşılaşmanın bitimine 1 dakika 24 saniye kala hakemler, Beşiktaş taraftarının küfürlü tezahüratından dolayı 3. anonsun ardından mücadeleye ara verdi. Hakemler ve Sarı-kırmızılı takım soyunma odasına giderken, 15 dakikalık bekleme sonrasında mücadele kaldığı yerden devam etti.

    Olaylar nedeniyle uzayan derbide Beşiktaş Sompo Japan sahadan 6 sayı farkla 90-84 galip ayrıldı.

    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:24
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