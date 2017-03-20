Olaylı derbide Beşiktaş güldü

Beşiktaş Sompo Japan - Galatasaray Odeabank derbisinde hakem kararıyla iki takım da soyunma odasına gitti.

spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Galatasaray Odeabank arasında oynanan derbi maça, siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Kulüpler arasındaki anlaşma gereği Galatasaraylı taraftarlar müsabakaya alınmazken, Beşiktaşlı taraftarlar 3 bin 200 kişilik kapasiteli Beşiktaş Akatlar Arena'yı tamamen doldurdu.







Beşiktaşlı taraftarlar, bir dönem siyah-beyazlı takımı da çalıştırılan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman aleyhine uzun süre tezahürat yapınca karşılaşma durdu! Maçın hakem triosu 3. anonsun ardından soyunma odasına girdi.



Karşılaşmanın bitimine 1 dakika 24 saniye kala hakemler, Beşiktaş taraftarının küfürlü tezahüratından dolayı 3. anonsun ardından mücadeleye ara verdi. Hakemler ve Sarı-kırmızılı takım soyunma odasına giderken, 15 dakikalık bekleme sonrasında mücadele kaldığı yerden devam etti.



Olaylar nedeniyle uzayan derbide Beşiktaş Sompo Japan sahadan 6 sayı farkla 90-84 galip ayrıldı.