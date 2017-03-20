Earl Clark: “Müthiş bir mücadele oldu”
Galatasaray Odeabank karşısında attığı 24 sayıyla maçın en skorer ismi olan Earl Clark, karşılaşma sonrasında müthiş bir mücadele olduğunu belirterek, “Taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.
"İlk kez ABD dışında oynuyorum"
Sahada kendi oyununu oynadığını söyleyen Clark, "Ben sadece çıkıp kendi oyunumu oynamaya çalışıyorum ve elimden geldiğinde agresif oynamaya çalışıyorum. İlk kez ABD dışında oynuyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugün özellikle son periyotta arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu, boş şutlar çıkarmamı sağladı" diyerek sözlerini noktaladı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:37
- Terim, 2. Futbol Zirvesi'nde konuştu
Toplam 8
Yorum
fransali adama git diyorlar utanmadan milyonlari aliyor yeter artik git yerini birak
- Finlandiya hazırlıkları başladı
Toplam 1
Yorum
ADANALI. ADANALI MİLLİ TAKIM YERİNE BJK Yİ ÇIKAR. TÜRKİYE DEKİ HAKEMLERİ DE ÇIKAR İYİ SONUÇ ALIRSIN. ONDAN SONRA GS DAN BAHSEDERKEN BESMELE ÇEKSİN BU
- Sil baştan
Toplam 43
Yorum
POYRAZ Aykut hoca gelme biz FB liler artık al gülüm ver gülümden bıktık bak H.Ali tam senlik adam ileri çıkmıyor sanki mayın var al topu ver geriye
Earl Clark: “Müthiş bir mücadele oldu” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.