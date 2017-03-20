 Banvit, final four için sahaya çıkıyor – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    , final four için sahaya çıkıyor

    Banvit, final four için sahaya çıkıyor

    FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Alman temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg takımını konuk ediyor.

    , Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 113 karşılaşmada 65 galibiyet, 1 beraberlik ve 47 mağlubiyet alarak %57 galibiyet yüzdesi elde etti. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit'in Amerikalı yıldız oyun kurucusu Jordan Theodore 15.9 sayı ortalaması ile oynarken aynı zamanda 7.7 asist ortalamasını da yakaladı.

    Banvit'in Polonyalı yıldızı Damian Kulig ise 5.8 ribaund ortalamasını elde etti. Yeşil-turunculu ekip Bandırma'da oynayacağı bu zorlu mücadeleden avantajlı bir skor alarak önümüzdeki hafta Almanya'da oynanacak serinin ikinci maçına avantajlı çıkmanın planlarını yapıyor.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:49
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