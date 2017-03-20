Banvit, final four için sahaya çıkıyor
Banvit FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Alman temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg takımını konuk ediyor.
Banvit'in Polonyalı yıldızı Damian Kulig ise 5.8 ribaund ortalamasını elde etti. Yeşil-turunculu ekip Bandırma'da oynayacağı bu zorlu mücadeleden avantajlı bir skor alarak önümüzdeki hafta Almanya'da oynanacak serinin ikinci maçına avantajlı çıkmanın planlarını yapıyor.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:49
- Tarihi felaket
Toplam 9
Yorum
yönetim istifa hamza hoca döneminde takım 2.sınıf topçu doldu kaliteli hocada getirmediniz sneijder selçuğa milyonları verdiniz yönetim komple değişmeli
- Senegalli Konate iddiası
Toplam 10
Yorum
zoraki sneijderi yollayıp çift forvet oynuycaksan eren ile iş yapar hızlı teknik , ama yetmez ortasaha çöp stoperler çöp bekler çöp ah dursun ah
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 2
Yorum
sabri konusmalar cok egolu ve rakipleri kücümseyici nitelikte.Tabii federasyon ve hakemleri arkasina alan bir klubün baskani icin normal bir durum
Banvit, final four için sahaya çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.