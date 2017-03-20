Ataman'dan Beşiktaş taraftarına sitem
Beşiktaş Sompo Japan’a deplasmanda 90-84 mağlup olan Galatasaray Odeabank’ta başantrenör Ergin Ataman, mağlubiyeti rakibin attığı 30 faul atışına bağlayarak, “Hakemler saha avantajını ev sahibi takıma verince, sonuç istediğimiz gibi olmadı” dedi.
"BEŞİKTAŞ'TA 5 SENEDE 3 KUPA KAZANDIM"
Beşiktaş taraftarlarının kendisine gösterdiği tepkinin sebebinin basın olduğunu söyleyen Ergin Ataman, "Ben bu taraftara ne yaptım da bana böyle söylüyorlar. Bunun sebebi basındır. Sizler kaostan besleniyorsunuz. 5 sene önce 3 kupa kazanmışım ben burada. Bu taraftarların böyle yapmasının sebebi sizlerin bu tutumudur" diyerek basın toplantısını tamamladı.
SİNAN GÜLER: ÇABAMIZ YETERLİ OLMADI
Galatasaray Odeabank'ın başarılı oyuncusu Sinan Güler karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada geri dönmek için çabaladıklarını, ancak bu çabanın yeterli olmadığını söyledi.
Beşiktaş Sompo Japan'a 90-84 kaybeden Galatasaray Odeabank'ın başarılı oyuncusu Sinan Güler, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada "Maçın başında yaptığımız hatalar ve kötü hücumla maçın avantajını rakibe verdik. Ev sahibi avantajı ve böyle bir atmosferde, geri gelmek için çaba göstermiş olsak da yeterli olmadı. Bizim için önemli bir maçtı, bu yüzden üzgünüz" diye konuştu.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:06
- Ve beklenen buluşma gerçekleşti!
Toplam 4
Yorum
Mert Karamuk En azından yıldız doymuş topcularla degilde. Yıldız olmayan topcularla iyi iş çıkaran bir teknik direktör Aykut hoca gelmeli bence.
- Galatasaray KAP'a bildirdi
Toplam 2
Yorum
öğretici bu kadar istifayla bu yönetimin düşmesi gerekmiyormu ?
- Olaylı derbide Beşiktaş güldü
Toplam 1
Yorum
Mert Çok efendi taraftarlar çok
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