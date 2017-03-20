 Ataman'dan Beşiktaş taraftarına sitem – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Ataman'dan Beşiktaş taraftarına sitem

    Ataman'dan Beşiktaş taraftarına sitem

    Beşiktaş Sompo Japan’a deplasmanda 90-84 mağlup olan Galatasaray Odeabank’ta başantrenör , mağlubiyeti rakibin attığı 30 faul atışına bağlayarak, “Hakemler saha avantajını ev sahibi takıma verince, sonuç istediğimiz gibi olmadı” dedi.

    Karşılaşmanın ilk periyodunda istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyleyen Galatasaray Odeabank başantrenörü , "Yumuşak başladık ve 28 sayı yedik. Bir türlü normal oyunumuzu oynayamadık. 15, 16 sayı geriye düştükten sonra sertleştik ve oyunu dengeledik. Diğer 3 periyotta daha üstün olduğumuzu söyleyebilirim. Son periyotta McCollum'un iki 3'lük atışı girmeyince, oyunu dengeleyemedik. Sonuçta kaybettik. Tabii diğer bir hususta burada, baktığımız zaman biz daha fazla 2'lik sayı atmışız. 3'lük sayısı aynı ama ev sahibi takım 30 tane faul atmış. 26 Euroleague maçı oynadık ama 30 faul atışına maruz kaldığımızı düşünmüyorum. Hakemler de saha avantajını tamamen ev sahibi takım lehine verince, sonuç istediğimiz gibi olmadı" ifadelerini kullandı.

    "BEŞİKTAŞ'TA 5 SENEDE 3 KUPA KAZANDIM"
    Beşiktaş taraftarlarının kendisine gösterdiği tepkinin sebebinin basın olduğunu söyleyen Ergin Ataman, "Ben bu taraftara ne yaptım da bana böyle söylüyorlar. Bunun sebebi basındır. Sizler kaostan besleniyorsunuz. 5 sene önce 3 kupa kazanmışım ben burada. Bu taraftarların böyle yapmasının sebebi sizlerin bu tutumudur" diyerek basın toplantısını tamamladı.

    SİNAN GÜLER: ÇABAMIZ YETERLİ OLMADI
    Galatasaray Odeabank'ın başarılı oyuncusu Sinan Güler karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada geri dönmek için çabaladıklarını, ancak bu çabanın yeterli olmadığını söyledi.

    Beşiktaş Sompo Japan'a 90-84 kaybeden Galatasaray Odeabank'ın başarılı oyuncusu Sinan Güler, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada "Maçın başında yaptığımız hatalar ve kötü hücumla maçın avantajını rakibe verdik. Ev sahibi avantajı ve böyle bir atmosferde, geri gelmek için çaba göstermiş olsak da yeterli olmadı. Bizim için önemli bir maçtı, bu yüzden üzgünüz" diye konuştu.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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