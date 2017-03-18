Miami Heat çıkışını sürdürüyor
Konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 18 sayı farkla yenen Miami Heat, konferansında ilk 8'e girerek play-off'lara kalma şansını artırdı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 123-105 mağlup ederek play-off'lara kalma şansını artırdı.
NBA'e 8 maçla devam edildi. American Airlines Arena'da Minesota Timberwolves'u ağırlayan sezonun formda takımı Miami Heat, rakibini 123-105'le geçerek Doğu Konferansı'nda 8'inci sıraya çıktı ve play-off barajı içinde yer aldı.
Son 10 maçından 7'sini kazanan Heat'te Hassan Whiteside 23 sayı ve 14 ribaunt, Goran Dragic ise 19 sayı ve 10 asist ile "double-double" yaparken, Tyler Johnson 23, James Johnson ise 17 sayı ile skora destek oldu.
Sezonun 40'ıncı mağlubiyetini alan Timberwolves'ta Karl Anthony Towns 31 sayı ve 11 ribaunt, Andrew Wiggins ise 26 sayı üretti.
Wall'dan 20 asist
Washington Wizards, Verizon Center'da ağırladığı Chicago Bulls'u son periyottaki skorer oyununun yardımıyla 112-107 yenerek sezonunun 42'nci galibiyetini elde etti.
Doğu Konferansı'nda 3'üncü sırada yer alarak liderlik yarışını sürdüren Wizards'ta John Wall 14 sayı ve 20 asistle double-double yaparken, kariyerinin asist rekorunu kırdı. Bradley Beal 24, Jason Smith 17, Ian Mahinmi 16 sayıyla skora katkı sağladı.
Üst üste 2'nci, sezonun ise 37'nci mağlubiyetini alan Bulls'ta Jimmy Butler 28 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist, Robin Lopez 25 sayı ve 12 ribauntla mücadele etti.
Harden'ın "triple-double"ı yetmedi
Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde New Orleans Pelicans, konuk ettiği Houston Rockets'ı 128-112 mağlup ederek 28'inci galibiyetini aldı.
Konferans 12'ncisi Pelicans'a galibiyeti getiren oyuncular, 30 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla Solomon Hill, 24 sayı ve 15 ribauntla Anthony Davis oldu.
Konferansında 3'üncü sırada yer alan 47 galibiyetli Rockets, bu sezon 22'nci kez sahadan mağlup ayrılırken, all-star oyuncusu James Harden'ın 41 sayı, 14 ribaunt ve 11 asistik triple-double performansı, galibiyet için yeterli olmadı.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 116-74
Washington Wizards-Chicago Bulls: 112-107
Brooklyn Nets-Boston Celtics: 95-98
Detroit Pistons-Toronto Raptors: 75-87
Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 123-105
New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 128-112
Phoenix Suns-Orlando Magic: 103-109
Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 103-107
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:42
- İngilizler yakın takipte
Toplam 2
Yorum
net bu yaptığını gördükten sonra almazlar yabancılar problemli futbolcu istemez yaptığı amatörlük takımın 2 gol atmış kendine hakim olmalıydı
- Advocaat: F.Bahçe’yi de, mesleği de bırakıyorum
Toplam 19
Yorum
murat ben aykut hocadan ziyade ümitözatı istiyorum.ümit hoca da büyük potansiyel görüyorum,türkiyeyi ve almanyayı çok iyi tanıyor.takımı yeniler.
- Polat: Kıraç ve Aysal batırdı!
Toplam 7
Yorum
uA ahh trabzonlu kardeşim yine yanlış sayfadasın
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