Miami Heat çıkışını sürdürüyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 123-105 mağlup ederek play-off'lara kalma şansını artırdı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. American Airlines Arena'da Minesota Timberwolves'u ağırlayan sezonun formda takımı Miami Heat, rakibini 123-105'le geçerek Doğu Konferansı'nda 8'inci sıraya çıktı ve play-off barajı içinde yer aldı.

Son 10 maçından 7'sini kazanan Heat'te Hassan Whiteside 23 sayı ve 14 ribaunt, Goran Dragic ise 19 sayı ve 10 asist ile "double-double" yaparken, Tyler Johnson 23, James Johnson ise 17 sayı ile skora destek oldu.

Sezonun 40'ıncı mağlubiyetini alan Timberwolves'ta Karl Anthony Towns 31 sayı ve 11 ribaunt, Andrew Wiggins ise 26 sayı üretti.

Wall'dan 20 asist

Washington Wizards, Verizon Center'da ağırladığı Chicago Bulls'u son periyottaki skorer oyununun yardımıyla 112-107 yenerek sezonunun 42'nci galibiyetini elde etti.

Doğu Konferansı'nda 3'üncü sırada yer alarak liderlik yarışını sürdüren Wizards'ta John Wall 14 sayı ve 20 asistle double-double yaparken, kariyerinin asist rekorunu kırdı. Bradley Beal 24, Jason Smith 17, Ian Mahinmi 16 sayıyla skora katkı sağladı.

Üst üste 2'nci, sezonun ise 37'nci mağlubiyetini alan Bulls'ta Jimmy Butler 28 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist, Robin Lopez 25 sayı ve 12 ribauntla mücadele etti.

Harden'ın "triple-double"ı yetmedi

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde New Orleans Pelicans, konuk ettiği Houston Rockets'ı 128-112 mağlup ederek 28'inci galibiyetini aldı.

Konferans 12'ncisi Pelicans'a galibiyeti getiren oyuncular, 30 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla Solomon Hill, 24 sayı ve 15 ribauntla Anthony Davis oldu.

Konferansında 3'üncü sırada yer alan 47 galibiyetli Rockets, bu sezon 22'nci kez sahadan mağlup ayrılırken, all-star oyuncusu James Harden'ın 41 sayı, 14 ribaunt ve 11 asistik triple-double performansı, galibiyet için yeterli olmadı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 116-74

Washington Wizards-Chicago Bulls: 112-107

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 95-98

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 75-87

Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 123-105

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 128-112

Phoenix Suns-Orlando Magic: 103-109

Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 103-107