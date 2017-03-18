 Haftanın MVP'si Jankunas – Fotomaç – 18 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Haftanın MVP'si Jankunas

    Haftanın MVP'si Jankunas

    Litvanya ekibi Zalgiris'in basketbolcusu Paulius Jankunas, THY Avrupa Ligi'nde 26. haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

    THY Avrupa Ligi'nde Litvanya ekibi Zalgiris'in basketbolcusu Paulius Jankunas, 26. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Zalgiris'in deplasmanda UNICS Kazan'ı 82-80 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Paulius Jankunas, sezonun 26. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

    Karşılaşmayı 21 sayı, 3 asist, 7 ribauntla tamamlayan ve Zalgiris'te bu sezon MVP seçilen ilk basketbolcu olan Litvanyalı uzun forvet, iki sayılık atışlarda 9'da 5, serbest atışlarda ise 8'de 8 isabetle oynadı.

    Fenerbahçeli oyuncu Ali Muhammed ile Anadolu Efesli Jayson Granger, 26 verimlilik puanıyla ikinciliği paylaştı.

    Ali Muhammed, takımının Brose Bamberg'i 83-78 yendiği maçta 26 sayı ve 6 ribauntla oynarken, Granger ise Anadolu Efes'in Maccabi FOX'u 92-87 mağlup ettiği karşılaşmada 22 sayı ve 4 ribauntluk performans sergiledi.

    Rus ekibi UNICS Kazan'ın oyuncusu Quino Colom ise 25 verimlilik puanıyla üçüncü sırada yer aldı. İspanyol basketbolcu, takımının Zalgiris'e yenildiği maçı 14 sayı, 5 ribaunt ve 10 asistle tamamladı.

    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:50
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Haftanın MVP'si Jankunas haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.