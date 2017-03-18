Haftanın MVP'si Jankunas
Litvanya ekibi Zalgiris'in basketbolcusu Paulius Jankunas, THY Avrupa Ligi'nde 26. haftanın en değerli oyuncusu seçildi.
THY Avrupa Ligi'nde Litvanya ekibi Zalgiris'in basketbolcusu Paulius Jankunas, 26. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Zalgiris'in deplasmanda UNICS Kazan'ı 82-80 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Paulius Jankunas, sezonun 26. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.
Karşılaşmayı 21 sayı, 3 asist, 7 ribauntla tamamlayan ve Zalgiris'te bu sezon MVP seçilen ilk basketbolcu olan Litvanyalı uzun forvet, iki sayılık atışlarda 9'da 5, serbest atışlarda ise 8'de 8 isabetle oynadı.
Fenerbahçeli oyuncu Ali Muhammed ile Anadolu Efesli Jayson Granger, 26 verimlilik puanıyla ikinciliği paylaştı.
Ali Muhammed, takımının Brose Bamberg'i 83-78 yendiği maçta 26 sayı ve 6 ribauntla oynarken, Granger ise Anadolu Efes'in Maccabi FOX'u 92-87 mağlup ettiği karşılaşmada 22 sayı ve 4 ribauntluk performans sergiledi.
Rus ekibi UNICS Kazan'ın oyuncusu Quino Colom ise 25 verimlilik puanıyla üçüncü sırada yer aldı. İspanyol basketbolcu, takımının Zalgiris'e yenildiği maçı 14 sayı, 5 ribaunt ve 10 asistle tamamladı.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:50
- ‘Yönetim gider Terim gelir’
Toplam 9
Yorum
öğretici terimin GS da görev alabilmesi artık çok zor ! bundan sonra ancak yönetici olabilir bence !
- Fernandao ameliyattan çıktı
Toplam 2
Yorum
XxX Birader geçmiş olsun. Sağlık bir yana her şey bir yana. Allah tez zamanda şifanı versin. İyileştikten sonra GS maçlarında kötü olabilirsin:)
- İşte A Milli Takım aday kadrosu
Toplam 4
Yorum
FATİH Trabzonspordan Uğur Demirok nasıl milli takımna alınmaz anlamıyorum ayıp yani
Haftanın MVP'si Jankunas haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.