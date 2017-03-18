Haftanın MVP'si Jankunas

THY Avrupa Ligi'nde Litvanya ekibi Zalgiris'in basketbolcusu Paulius Jankunas, 26. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Zalgiris'in deplasmanda UNICS Kazan'ı 82-80 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Paulius Jankunas, sezonun 26. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Karşılaşmayı 21 sayı, 3 asist, 7 ribauntla tamamlayan ve Zalgiris'te bu sezon MVP seçilen ilk basketbolcu olan Litvanyalı uzun forvet, iki sayılık atışlarda 9'da 5, serbest atışlarda ise 8'de 8 isabetle oynadı.

Fenerbahçeli oyuncu Ali Muhammed ile Anadolu Efesli Jayson Granger, 26 verimlilik puanıyla ikinciliği paylaştı.

Ali Muhammed, takımının Brose Bamberg'i 83-78 yendiği maçta 26 sayı ve 6 ribauntla oynarken, Granger ise Anadolu Efes'in Maccabi FOX'u 92-87 mağlup ettiği karşılaşmada 22 sayı ve 4 ribauntluk performans sergiledi.

Rus ekibi UNICS Kazan'ın oyuncusu Quino Colom ise 25 verimlilik puanıyla üçüncü sırada yer aldı. İspanyol basketbolcu, takımının Zalgiris'e yenildiği maçı 14 sayı, 5 ribaunt ve 10 asistle tamamladı.