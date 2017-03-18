Bogdan Bogdanovic'den iyi haber
Fenerbahçeli basketbolcunun yapılan ilk kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Brose Bamberg ekibi ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic'in yapılan ilk kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Sırp oyuncunun sağlık kontrolünden geçirildiği belirtilerek, "Yapılan ilk kontrollerde, oyuncumuzun sağ ayak bileğinde ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Bununla birlikte, oyuncumuzun ayak bileğindeki ağrıları devam etmektedir. Sporcumuzun detaylı sağlık taramaları, önümüzdeki 48 saat boyunca devam edecek ve elde edilen sonuçlara göre durumu gözlem altında tutularak forma giyebileceği tarihe karar verilecektir." denildi.
Fenerbahçe'nin Brose Bamberg'i deplasmanda 83-78 yendiği maçın ilk çeyreğinde sağ ayak bileğinden sakatlanan Sırp basketbolcu, müsabakaya devam edememişti.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:41
- ‘Yönetim gider Terim gelir’
Toplam 9
Yorum
öğretici terimin GS da görev alabilmesi artık çok zor ! bundan sonra ancak yönetici olabilir bence !
- Fernandao ameliyattan çıktı
Toplam 2
Yorum
XxX Birader geçmiş olsun. Sağlık bir yana her şey bir yana. Allah tez zamanda şifanı versin. İyileştikten sonra GS maçlarında kötü olabilirsin:)
- İşte A Milli Takım aday kadrosu
Toplam 4
Yorum
FATİH Trabzonspordan Uğur Demirok nasıl milli takımna alınmaz anlamıyorum ayıp yani
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