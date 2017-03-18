 Bogdan Bogdanovic'den iyi haber – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Bogdan Bogdanovic'den iyi haber

    Bogdan Bogdanovic'den iyi haber

    Fenerbahçeli basketbolcunun yapılan ilk kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadı.

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Brose Bamberg ekibi ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic'in yapılan ilk kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

    Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Sırp oyuncunun sağlık kontrolünden geçirildiği belirtilerek, "Yapılan ilk kontrollerde, oyuncumuzun sağ ayak bileğinde ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Bununla birlikte, oyuncumuzun ayak bileğindeki ağrıları devam etmektedir. Sporcumuzun detaylı sağlık taramaları, önümüzdeki 48 saat boyunca devam edecek ve elde edilen sonuçlara göre durumu gözlem altında tutularak forma giyebileceği tarihe karar verilecektir." denildi.

    Fenerbahçe'nin Brose Bamberg'i deplasmanda 83-78 yendiği maçın ilk çeyreğinde sağ ayak bileğinden sakatlanan Sırp basketbolcu, müsabakaya devam edememişti.

    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:41
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