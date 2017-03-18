 26. haftada 4 temsilcimiz de kazandı – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    26. haftada 4 temsilcimiz de kazandı

    26. haftada 4 temsilcimiz de kazandı

    26. hafta maçlarında bu sezon ikinci kez 4 Türk takımı da rakiplerini yendi. Fenerbahçe'nin 4. sırada yer aldığı organizasyonda, 14. galibiyetine ulaşan Anadolu Efes ise 8. sıradaki yerini korudu. 13. maçını kazanan Darüşşafaka Doğuş'un 9. sırada yer aldığı ligde, Galatasaray Odeabank ise 9 galibiyetle haftayı 13. sırada bitirdi.

    Basketbol THY Avrupa Ligi 26. hafta maçlarının ardından bu sezon ikinci kez 4 Türk takımı birden haftayı galibiyetle tamamladı.

    Deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'a 88-82 mağlup olan Real Madrid, organizasyondaki 7. yenilgisini almasına rağmen liderliğini sürdürdü.

    Almanya'nın Brose Bamberg takımına konuk olan Fenerbahçe, rakibini 83-78 yendi ve ligde 17. galibiyeti alarak 4. sıradaki yerini korudu.

    Anadolu Efes, evinde İsrail'in Maccabi FOX takımını 92-87 yendi. Ligdeki 14. galibiyetini alan lacivert-beyazlı ekip, haftayı 8. sırada bitirdi.

    Evinde İspanya'nın Barcelona Lassa takımını 67-56'lik skorla geçen Darüşşafaka Doğuş, organizasyondaki 13 galibiyetini alarak haftayı 9. sırada tamamladı.

    Galatasaray Odeabank ise deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-71 mağlup etti. Yunan ekibini bu sezon hem evinde hem de deplasmanda mağlup eden ilk takım olan Galatasaray Odeabank, ligdeki 9. galibiyeti alarak 13. sıraya yükseldi.

    THY Avrupa Ligi'nde şu ana kadar Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos play-off oynamayı garantilerken, Brose Bamberg, Galatasaray Odeabank, Maccabi FOX, UNICS Kazan ve EA7 Emporio Armani Milan takımları ise play-off şansını kaybetti.

    THY Avrupa Ligi'nde 27. hafta karşılaşmaları 21-22 Mart, 28. hafta maçları ise 23-24 Mart'ta oynanacak.

    Sonuçlar

    Anadolu Efes - Maccabi FOX (İsrail): 92-87

    Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 88-82

    Brose Bamberg (Almanya) - Fenerbahçe: 78-83

    EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 71-78

    UNICS Kazan (Rusya) - Zalgiris (Litvanya): 80-82

    Darüşşafaka Doğuş - Barcelona Lassa (İspanya): 67-56

    Olympiakos (Yunanistan) - Galatasaray Odeabank: 71-80

    Baskonia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 79-78

    Puan durumu

    Takım G M AS YS Av
    1 Real Madrid 19 7 2263 2075 188
    2 CSKA Moskova 19 7 2265 2037 228
    3 Olympiakos 18 8 2044 1917 127
    4 Fenerbahçe 17 9 1986 1953 33
    5 Baskonia 15 11 2104 2069 35
    6 Panathinaikos Superfoods 15 11 1963 1929 34
    7 Kızılyıldız MTS 15 11 1946 1928 18
    8 Anadolu Efes 14 12 2159 2156 3
    9 Darüşşafaka Doğuş 13 13 2038 2045 -7
    10 Zalgiris 12 14 2021 2071 -50
    11 Barcelona Lassa 10 16 1864 1964 -100
    12 Brose Bamberg 9 17 2051 2064 -13
    13 Galatasaray Odeabank 9 17 2039 2153 -114
    14 Maccabi FOX 9 17 2043 2164 -121
    15 UNICS Kazan 7 19 1991 2097 -106
    16 EA7 Emporio Armani Milan 7 19 2118 2273 -155

    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:22
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