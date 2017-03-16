Potada derbi günü
Kadınlar Basketbol Ligi'nde bugün derbi heyecanı yaşanacak. Saat 17.00'de Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Aynı saatte İstanbul Üniversitesi de Botaş'ı konuk edecek. 17.30'da ise Samsun Canik Belediye ile Girne Üniversitesi kozlarını paylaşacak.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:01
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