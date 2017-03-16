 Efes’in rakibi Maccabi – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Efes’in rakibi Maccabi

    Efes’in rakibi Maccabi
    THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Anadolu Efes, bugün İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Anadolu Efes, deplasmanda oynanan ilk maçı 86-77 kazanmıştı.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:03
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