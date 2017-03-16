Efes’in rakibi Maccabi
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Anadolu Efes, bugün İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Anadolu Efes, deplasmanda oynanan ilk maçı 86-77 kazanmıştı.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:03
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