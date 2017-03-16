Banvit'in hedefi Dörtlü Final

Çataloluk, yaptığı açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şu an 8 takım içinde yer almaktan mutlu olduklarını ifade ederek, Dörtlü Final oynamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Takımın ve teknik heyetin maçlara hazır olduğunu dile getiren Çataloluk, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayacağız. Geçtiğimiz hafta yapılan kura çekimi sonucu rakibimiz Almanya'nın MHP Riesen takımı oldu. Amacımız öncelikle 21 Mart Salı günü kendi evimizde oynayacağımız karşılaşmada hata yapmayarak, gerekli avantajı elde etmek. Sonrasında ise deplasmanda oynayacağımız maçta bu avantajımızı kullanarak turu geçmek. İki devreli olarak kabul edebileceğimiz bu maçlarda konsantrasyonu bir an bile kaybetmemek ve sabırla her topun kıymetini bilerek oynamak gerektiğinin farkındayız. Bu yıl ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final oynamayı hedefliyoruz. Ancak bunu başarmak için sahada elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız."





Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ise 18 Mart Cumartesi günü İstanbul'da Anadolu Efes karşısına çıkacaklarını aktaran Çataloluk, ciddi bir sınav daha vereceklerini vurguladı.

Çataloluk, geçen hafta TOFAŞ karşısında alınan mağlubiyeti unutturmak istediklerini belirterek, "Anadolu Efes gibi ciddi bir rakiple sonuna kadar mücadele etmek istiyoruz. Geçtiğimiz hafta deplasmanda kaybettiğimiz TOFAŞ maçı sonrasında ligde de kazanmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.