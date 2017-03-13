Beşiktaş'a son saniye şoku!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 71-68 yendi.

Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Sompo Japan 5. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Wanamaker, Oğuz Savaş ve Birkan Batuk'un basketleriyle 2. dakikada 6-0'lık seri yaparak başlayan Darüşşafaka Doğuş, 4. dakikadaki ilk molaya 11-2 üstün girdi. Clyburn'ün 4. dakikada hızlı hücumdan yakaladığı isabetle farkı çift hanelere (17-6) yükselten yeşil-siyahlılar, ilk çeyreği 24-14 üstün kapattı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Okben Ulubay'ın kaydettiği atışlarla giren ev sahibi takım, Anderson'un 13. dakikadaki isabetiyle farkı 15 sayıya taşıdı: 31-16. Üstün oyununu sürdüren yeşil-siyahlılar, Clyburn ve Wilbekin'ün üç sayı çizgisinin gerisinden buldukları basketlerle 17. dakikada farkı 20 sayıya kadar yükseltti: 40-20. Siyah-beyazlılar, Strawberry ve Roll'ün üç sayılık atışlarıyla farkı azaltsa da Darüşşafaka Doğuş, soyunma odasına 42-30 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına oldukça etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Stimac'ın 23. dakikadaki isabetleriyle farkı tek hanelere indirdi: 44-35. Roll ve Strawberry'nin performansıyla skor bulmaya devam eden siyah-beyazlılar, 24. dakikada Strawberry'nin dış atışıyla farkı 3 sayıya (44-41) indirdi. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, son saniyede Wilbekin ile üç sayılık basket kaydeden yeşil-siyahlılar, son çeyreğe 58-52 önde girdi.

Mücadelenin son periyoduna iki takım da sert savunmayla başladı. İki takımın da skor üretmekte zorlandığı ve oldukça çekişmeli geçen çeyreğin ilk 5 dakikasını ev sahibi ekip, 63-56 üstün geçti. Savunma sertliğini arttıran Beşiktaş Sompo Japan, hücumda Strawberry ile etkili oldu. Roll'ün üç sayılık atışıyla 38. dakikada farkı 2 sayıya (65-63) çeken siyah-beyazlılar, Strawberry'nin bitime 50 saniye kala serbest atış çizgisinden kaydettiği isabetlerle öne geçti: 67-68. Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker'in serbest atıştan bulduğu isabetle bitime 43 saniye kala skora dengeyi getirdi. Beşiktaş Sompo Japan adına son hücumu kullanan Strawberry'nin top kaybından başlayan Darüşşafaka Doğuş atağında, bitime 3 salise kala Anderson ile dış atış üreten ev sahibi takım sahadan 71-68 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Beşiktaş Sompo Japan adına 18 sayı kaydeden Strawberry olurken, Darüşşafaka Doğuş'ta Wanamaker ürettiği 16 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.





Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök, Semih Vural

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 16, Birkan Batuk 2, Clyburn 12, Moerman 7, Oğuz Savaş 4, Harangody 4, Wilbekin 12, Anderson 10, Okben Ulubay 4, Furkan Aldemir, Ender Arslan, Mehmet Yağmur

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 2, Strawberry 18, Weems 6, Clark 11, Stimac 8, Roll 15, Kenan Sipahi, Erkan Veyseloğlu 8, Sertaç Şanlı, Şafak Edge, Muratcan Güler

1. Periyot: 24-14

Devre: 42-30

3. Periyot: 58-52

5 faulle çıkanlar: 37.51 Roll (Beşiktaş Sompo Japan), 39.10 Wilbekin (Darüşşafaka Doğuş)