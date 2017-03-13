Basketbolda El Clasico Real Madrid'in

ACB'nin iki büyük takımı Real Madrid ve Barcelona'yı karşı karşıya getiren maçta gülen taraf ev sahibi ekip oldu. İlk periyodu 23-23 eşitlikte sona eren maçın devresi Real Madrid'in 47-36 üstünlüğüyle bitti. 3. periyotu da 62-57 önde tamamlayan Real Madrid, son çeyrekte oldukça zorlandı.

Özellikle Yunan basketbolcusu Stratos Perperoglou'nun öne çıkan oyunu ile farkı indirmeyi başaran Barcelona, bitime 22 saniye kala Ante Tomic'in basketiyle 73-72 öne geçti. Anthony Randolph ile skor üstünlüğünü tekrar yakalayan ev sahibi takıma Tomic ile bir kez daha cevap veren Barcelona, son 6 saniyeye 75-74 önde girdi.

Sergio Llull'un çok hızlı bir hücumla attığı basket ile skoru 76-75 lehine çeviren Real Madrid, son saniyede şansını deneyen Oleson'un 3 sayılık atışının girmemesiyle maçı kazandı.

Real Madrid'de Llull, Barcelona'da ise Perperoglou, 16'şar sayı maçın en skorerleri olarak öne çıktı.

Real Madrid ve Barcelona Lassa, 22 Mart'ta bu kez THY Avrupa Ligi'nde bir kez daha karşı karşıya gelecek.