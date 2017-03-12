Fenerbahçe'den geri dönüş

Karşılaşmaya savunmada etkili başlayan Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu, Datome ve Bogdanovic'in basketleriyle 3. dakikayı 6-2 üstün geçti. Sinan Güler'in 4. dakikada üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle toparlanan Galatasaray Odeabank, aynı dakikada Pleiss'in smacıyla öne geçti: 7-6. Taraftarının da desteğiyle oyunda kontrolü eline alan ve boyalı alanda Daye ile isabetler yakalayan sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 19-15 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna iyi başlayan taraf Galatasaray Odeabank oldu. Periyodun ilk dakikalarında ribaundlarda rakibine büyük üstünlük kuran ev sahibi ekip, 13. dakikada Daye'in üç sayılık atışıyla farkı 9 sayıya kadar yükseltti: 30-21. Melih Mahmutoğlu'nun üst üste kaydettiği dış atışlarla farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe'ye, McCollum ile cevap veren Galatasaray Odeabank, 19. dakikada Pleiss'ın atışıyla farkı çift hanelere çıkardı: 39-28. Kalan bölümde üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 41-28 önde girdi.

Maçın ikinci yarısına Ali Muhammed'in 5-0'lık serisiyle giren Fenerbahçe, farkı tek hanelere çekti: 41-33. Çabuk toparlanan Galatasaray Odeabank, Micov ve Göksenin Köksal ile skorlar bulsa da Fenerbahçe, Kalinic ve Vesely'nin atışlarıyla rakibinin farkı açmasına izin vermedi. Periyodun son bölümünde savunma sertliğini arttıran sarı-lacivertliler, 29. dakikada Kalinic'in smaç basketiyle farkı 6 sayıya çekti ve son periyoda 56-50 Galatasaray Odeabank üstünlüğüyle girildi.

Mücadelenin son çeyreğine etkili başlayan Fenerbahçe, Bogdanovic ve Vesely'nin basketleriyle 7-0'lık seri yakalayarak 33. dakikada uzun aradan sonra öne geçti: 56-57. Daye'in üç sayılık atışıyla toparlanan sarı-kırmızılılar, Micov, Pleiss ve Sinan Güler'in isabetleriyle 7-0'lık seri yaparak 35. dakikada üstünlüğü yeniden devraldı: 63-59. Oldukça çekişmeli geçen periyodun son bölümünde Nunnally ve Vesely ile isabetler kaydeden Fenerbahçe, son 1 dakikaya 71-69 önde girdi. Maçın bitimine 18 saniye kala Bogdanovic ile üç sayılık isabet yakalayan ve farkı 6 sayıya (70-76) taşıyan sarı-lacivertliler, sahadan 79-75 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Fenerbahçe formasıyla 16'şar sayı kaydeden Ali Muhammed ve Bogdanovic olurken, Galatasaray Odeabank'ta Micov 15, Daye 14 sayıyla oynadı.

DERBİ MAÇTAN NOTLAR

Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbi maçında Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe'yi ağırlarken, yeniden takıma dönen Errick McCollum ilk maçına çıktı.

Geride kalan sezon sarı-kırmızılı formayı giyen ve başarılı bir performans ortaya koyan ABD'li oyuncu, yeniden döndüğü Galatasaray Odeabank'ta Fenerbahçe derbisiyle siftah yaptı.

Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezon ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğuna büyük katkı yapıp, organizasyonun en değerli oyuncusu seçilen McCollum, sezon başında Çin'in Beikong Fly Dragons ekibine transfer olmuştu.

McCollum, ısınmak için sahaya çıktığında da Galatasaray taraftarlarından alkış alırken, o da tribünleri selamladı.

- Fenerbahçe'de Udoh yetiştirildi

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle THY Avrupa Ligi'ndeki Baskonia maçında oynamayan Ekpe Udoh, Galatasaray derbisine yetiştirildi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan hafta oynanan Darüşşafaka Doğuş maçında sakatlanan ve sağ omuz bölgesinde yumuşak doku zedelenmesi tespit edilen ABD'li oyuncu, Galatasasaray Odeabank'a karşı kadroda yer aldı.

- Galatasaray Futbol Takımı'ndan destek

Galatasaray Futbol Takımı'nın bazı oyuncuları, derbi maçı Abdi İpekçi Spor Salonu'nda izleyerek sarı-kırmızılı basketbol takımına destek verdi.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Semih Kaya, Nigel de Jong, Wesley Sneijder ve Lukas Podolski maçı salonda takip ettiler.

Öte yandan, sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleri İsmail Sarıkaya, Can Topsakal ile Alper Narman da protokol tribününde yer aldı.

- Taraftarlardan yönetime tepki

Galatasaray taraftarlarının sarı-kırmızılı yönetime yönelik tepkileri derbi karşılaşmasında da devam etti.

Taraftarlar, müsabaka öncesi, "Yönetim istifa" ve "Dursun Özbek istifa' tezahüratları yaptı.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda tribünleri büyük ölçüde dolduran taraftarlar, Fenerbahçe takımına ve sarı-lacivertli oyunculara yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunurken, konuk ekibin parkeye çıkışında da yabancı maddeler attı.