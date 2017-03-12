Abdi İpekçi'de F.Bahçeli yıldızın kaşı yarıldı
Karşılaşmanın henüz başında ve son bölümünde sahaya yabancı maddeler atıldı. tribünlerden atılan bir cisim, Luigi Datome'nin alnına isabet etti, İtalyan basketbolcunun kaşı açıldı.
Maçın 3. dakikasında hakem kararlarına tepki olarak sahaya pet şişe, bozuk para ve su şişeleri atılması üzerine, uyarı anonsu yaptırıldı.
Müsabakanın bitimine 18 saniye kala ise Fenerbahçe'nin 76-70 öne geçmesinin ardından sahaya yine çok sayıda yabancı madde atıldı. Tribünlerden atılan yabancı maddelerden biri Fenerbahçe'nin yıldız ismi Gig Datome'nin kaşına isabet etti.
Daha sonra çevik kuvvet polisi kalkanlarla sahayı çevreleyerek, müsabaka bitiminde olay çıkmaması için önlem aldı.
- Melih Mahmutoğlu'na tribünlerden tepki
Fenerbahçeli oyuncu Melih Mahmutoğlu, karşılaşma boyunca Galatasaray taraftarlarının tepkisini aldı.
Ligin ilk yarısında oynanan maç öncesi yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı oyuncu Göksenin Köksal ve başantrenör Ergin Ataman'ı hedef alan sarı-lacivertli basketbolcu, Galatasaray taraftarının hedefi oldu.
Oyuna girmesinin ardından ıslıklarla karşı karşıya kalan Melih'e yönelik olarak zaman zaman küfürlü tezahüratlara da bulunuldu.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:34
- ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''
Toplam 11
Yorum
Mehmet Ben Abdulla Avcı hocanın duygusal zekasının ve mativasyon yeteneğinin yüksek olduğunu düşünüyorum ve çok başarılı olacaktır.
- ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''
Toplam 11
Yorum
mehmet Abdullah Avcı, Edin Visca,Mossoro ile beraber gelsin. Transferi kendi yapar ve rahat çalışma imkanı verilirse kesinlikle başarılı olur.
- Kartal uçuyor yıldızlar parlıyor
Toplam 1
Yorum
eraycan konyadan ali çamdalı meha başakşehirden visca zonguldakspor okan eken mert caymaz onur eriş mutlaka alınmalı özellikle yerli oyuncular
Abdi İpekçi'de F.Bahçeli yıldızın kaşı yarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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