Abdi İpekçi'de F.Bahçeli yıldızın kaşı yarıldı

Maçın 3. dakikasında hakem kararlarına tepki olarak sahaya pet şişe, bozuk para ve su şişeleri atılması üzerine, uyarı anonsu yaptırıldı.

Müsabakanın bitimine 18 saniye kala ise Fenerbahçe'nin 76-70 öne geçmesinin ardından sahaya yine çok sayıda yabancı madde atıldı. Tribünlerden atılan yabancı maddelerden biri Fenerbahçe'nin yıldız ismi Gig Datome'nin kaşına isabet etti.

Daha sonra çevik kuvvet polisi kalkanlarla sahayı çevreleyerek, müsabaka bitiminde olay çıkmaması için önlem aldı.





- Melih Mahmutoğlu'na tribünlerden tepki

Fenerbahçeli oyuncu Melih Mahmutoğlu, karşılaşma boyunca Galatasaray taraftarlarının tepkisini aldı.

Ligin ilk yarısında oynanan maç öncesi yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı oyuncu Göksenin Köksal ve başantrenör Ergin Ataman'ı hedef alan sarı-lacivertli basketbolcu, Galatasaray taraftarının hedefi oldu.

Oyuna girmesinin ardından ıslıklarla karşı karşıya kalan Melih'e yönelik olarak zaman zaman küfürlü tezahüratlara da bulunuldu.