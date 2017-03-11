Haftanın MVP'si De Colo
Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen De Colo, THY Avrupa Ligi'nde 25. haftanın en iyi oyuncusu seçildi.
THY Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın Fransız basketbolcusu Nando de Colo, 25. haftanın en iyi oyuncusu (MVP) unvanına layık görüldü.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, CSKA Moskova'nın konuk ettiği Galatasaray Odeabank'ı 85-69 yendiği maçta 26 verimlilik puanıyla oynayan De Colo, 25. haftanın MVP'si seçildi.
Rus temsilcisiyle geçen yıl Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan De Colo, bu sezon 5. kez en iyi oyuncu oldu.
Karşılaşmayı 22 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve 4 top çalmayla tamamlayan 29 yaşındaki oyun kurucu, iki sayılık atışlarda 12'de 7 ve serbest atışlarda ise 8'de 8 isabetle oynadı.
Darüşşafaka Doğuş'ta forma giyen Brad Wanamaker, 29 verimlilik puanı almasına rağmen yeşil-siyahlıların haftayı mağlubiyetle kapatmasından dolayı ikinci oldu. ABD'li oyuncu, Yunan temsilcisi Olympiakos'a deplasmanda 81-73 mağlup oldukları müsabakada 23 sayı ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin Sırp basketbolcusu Bogdan Bogdanovic ise, 26 verimlilik puanı ile üçüncü sırada yer aldı. 24 yaşındaki şutör, sarı-lacivertlilerin konuk ettiği İspanyol temsilcisi Baskonia'ya 79-74 yenildiği karşılaşmayı 26 sayı ve 8 asistle tamamladı.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:00
- UEFA finali hayal değil!
Toplam 1
Yorum
stark sizin gibi amatör-hobi olarak kulüp yöneten adamlarla bu ülkeden hiçbirşey olmaz
- Sıra Esteban’da
Toplam 2
Yorum
cuneyt yav baska kalecimi yok mantar bu adam sampiyinluga oynancak kadroda olmamali
- Fenercelona
Toplam 34
Yorum
fotomaç fenerbahçenin de PSG'si Alanya :)
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