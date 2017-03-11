Eurocup Türkiye’de!

Kadınlar EuroCup'ta mücadele eden takımlarımız tarih yazdı, şampiyona sona ermeden kupanın Türkiye'ye gelmesi kesinlik kazandı.'yi konuk edenrakibine şans tanımadı. İlk maçtan 11 sayı farkla yenik ayrılan sarı-kırmızılılar, karşılaşmayıkazandı. İlk maçlarını rakip sahada kazanan Hatay, W.Krakow'u 77-76, Y.Doğu Üni., ESBVA'yıAGÜ de BLMA'yıyenerek yarı finale yükselen diğer takımlarımız oldu. Bu sonuçların ardından Türkiye tarihi bir başarıya imza atarak 4 takımla yarı finale çıktı. Böylece kupanın Türkiye'ye gelmesi kesinleşti. Yarı finalde iseeşleşti. İlk maçlar 21 Mart, rövanş maçları ise 24 Mart'ta oynanacak.