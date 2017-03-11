 Eurocup Türkiye’de! – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Eurocup Türkiye’de!

    Eurocup Türkiye’de!

    G.Saray, Y.Doğu Üni., AGÜ ve Hatay Kadın basketbol takımları yarı finale çıktı.

    Kadınlar EuroCup'ta mücadele eden takımlarımız tarih yazdı, şampiyona sona ermeden kupanın Türkiye'ye gelmesi kesinlik kazandı. Good Angels Kosice'yi konuk eden Galatasaray rakibine şans tanımadı. İlk maçtan 11 sayı farkla yenik ayrılan sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 82-66 kazandı. İlk maçlarını rakip sahada kazanan Hatay, W.Krakow'u 77-76, Y.Doğu Üni., ESBVA'yı 73-61, AGÜ de BLMA'yı 73-68 yenerek yarı finale yükselen diğer takımlarımız oldu. Bu sonuçların ardından Türkiye tarihi bir başarıya imza atarak 4 takımla yarı finale çıktı. Böylece kupanın Türkiye'ye gelmesi kesinleşti. Yarı finalde ise Galatasaray- Yakın Doğu Üni., AGÜ-Hatay eşleşti. İlk maçlar 21 Mart, rövanş maçları ise 24 Mart'ta oynanacak.

    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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