Eurocup Türkiye’de!
G.Saray, Y.Doğu Üni., AGÜ ve Hatay Kadın basketbol takımları yarı finale çıktı.
Kadınlar EuroCup'ta mücadele eden takımlarımız tarih yazdı, şampiyona sona ermeden kupanın Türkiye'ye gelmesi kesinlik kazandı. Good Angels Kosice'yi konuk eden Galatasaray rakibine şans tanımadı. İlk maçtan 11 sayı farkla yenik ayrılan sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 82-66 kazandı. İlk maçlarını rakip sahada kazanan Hatay, W.Krakow'u 77-76, Y.Doğu Üni., ESBVA'yı 73-61, AGÜ de BLMA'yı 73-68 yenerek yarı finale yükselen diğer takımlarımız oldu. Bu sonuçların ardından Türkiye tarihi bir başarıya imza atarak 4 takımla yarı finale çıktı. Böylece kupanın Türkiye'ye gelmesi kesinleşti. Yarı finalde ise Galatasaray- Yakın Doğu Üni., AGÜ-Hatay eşleşti. İlk maçlar 21 Mart, rövanş maçları ise 24 Mart'ta oynanacak.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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