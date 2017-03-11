3 takım play-off oynamayı garantiledi
25. hafta maçlarının ardından Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos play-off oynamayı garantiledi.
Basketbol THY Avrupa Ligi 25. hafta maçlarının ardından Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos play-off oynamayı garantiledi.
Geçen hafta Galatasaray Odeabank'a yenilerek 9 maçlık galibiyet serisi son bulan Real Madrid, evinde Kızılyıldız MTS'yi 98-68 mağlup etti. Organizasyonda 19. galibiyetini alarak play-off oynamayı garantileyen İspanya temsilcisi liderliğini devam ettirdi.
İspanya'nın Baskonia takımını konuk eden Fenerbahçe, rakibine 79-74 yenilerek ligdeki 9. mağlubiyetini almasına rağmen 4. sıradaki yerini korudu.
Anadolu Efes, evinde Almanya'nın Brose Bamberg takımına 87-68 yenildi. Ligdeki 12. mağlubiyetini alan lacivert-beyazlı ekip, bir sıra gerileyerek haftayı 8. sırada bitirdi.
Deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 81-73 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, organizasyondaki 13. yenilgisini alarak haftayı 9. sırada tamamladı. Yunan ekibi ise bu galibiyetle play-off oynamayı garantileyen bir diğer takım oldu.
Galatasaray Odeabank ise deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova ekibine 85-69'lik skorla yenildi. Ligdeki 17. mağlubiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, haftayı 14. sırada bitirdi. Galatasaray Odeabank engelini aşan Rus ekibi de play-off oynamayı garantiledi.
THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta karşılaşmaları 16 ve 17 Mart'ta oynanacak.
Sonuçlar
CSKA Moskova (Rusya) - Galatasaray Odeabank: 85-69
Fenerbahçe - Baskonia (İspanya): 74-79
Zalgiris (Litvanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 64-58
Maccabi FOX (İsrail) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 92-82
Barcelona Lassa (İspanya) - UNICS Kazan (Rusya): 70-62
Anadolu Efes - Brose Bamberg (Almanya): 68-87
Olympiakos (Yunanistan) - Darüşşafaka Doğuş: 81-73
Real Madrid (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 98-68
Puan durumu
|Takım
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|1
|Real Madrid
|19
|6
|2181
|1987
|194
|2
|CSKA Moskova
|19
|6
|2187
|1958
|229
|3
|Olympiakos
|18
|7
|1973
|1837
|136
|4
|Fenerbahçe
|16
|9
|1903
|1875
|28
|5
|Baskonia
|14
|11
|2025
|1991
|34
|6
|Panathinaikos Superfoods
|14
|11
|1875
|1847
|28
|7
|Kızılyıldız MTS
|14
|11
|1868
|1857
|11
|8
|Anadolu Efes
|13
|12
|2067
|2069
|-2
|9
|Darüşşafaka Doğuş
|12
|13
|1971
|1989
|-18
|10
|Zalgiris
|11
|14
|1939
|1991
|-52
|11
|Barcelona Lassa
|10
|15
|1808
|1897
|-89
|12
|Brose Bamberg
|9
|16
|1973
|1981
|-8
|13
|Maccabi FOX
|9
|16
|1956
|2072
|-116
|14
|Galatasaray Odeabank
|8
|17
|1959
|2082
|-123
|15
|UNICS Kazan
|7
|18
|1911
|2015
|-104
|16
|EA7 Emporio Armani Milan
|7
|18
|2047
|2195
|-148
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:26
- Fenercelona
Toplam 34
Yorum
fotomaç fenerbahçenin de PSG'si Alanya :)
- Simon Deli Trabzon’a koşuyor
Toplam 2
Yorum
cuneyt kesinlikle alinmali ben 3 ay once bu oyuncuyu muhwrrm ustanin twittere ilettim gercekten mukemmmel oyuncu duricayla birlkte fenna olurlar
- "Kararımı verdim, yönetim açıklasın"
Toplam 4
Yorum
texasli beyaz tv ve kanala yi istemiyoruz bu kanallar sistematik olarak Fenerbahce dusmanligi yapiyorlar. Basin ozgurlugu tamamda tarafsiz olunmali
3 takım play-off oynamayı garantiledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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