 3 takım play-off oynamayı garantiledi – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    3 takım play-off oynamayı garantiledi

    3 takım play-off oynamayı garantiledi

    25. hafta maçlarının ardından Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos play-off oynamayı garantiledi.

    Basketbol THY Avrupa Ligi 25. hafta maçlarının ardından Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos play-off oynamayı garantiledi.

    Geçen hafta Galatasaray Odeabank'a yenilerek 9 maçlık galibiyet serisi son bulan Real Madrid, evinde Kızılyıldız MTS'yi 98-68 mağlup etti. Organizasyonda 19. galibiyetini alarak play-off oynamayı garantileyen İspanya temsilcisi liderliğini devam ettirdi.

    İspanya'nın Baskonia takımını konuk eden Fenerbahçe, rakibine 79-74 yenilerek ligdeki 9. mağlubiyetini almasına rağmen 4. sıradaki yerini korudu.

    Anadolu Efes, evinde Almanya'nın Brose Bamberg takımına 87-68 yenildi. Ligdeki 12. mağlubiyetini alan lacivert-beyazlı ekip, bir sıra gerileyerek haftayı 8. sırada bitirdi.

    Deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 81-73 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, organizasyondaki 13. yenilgisini alarak haftayı 9. sırada tamamladı. Yunan ekibi ise bu galibiyetle play-off oynamayı garantileyen bir diğer takım oldu.

    Galatasaray Odeabank ise deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova ekibine 85-69'lik skorla yenildi. Ligdeki 17. mağlubiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, haftayı 14. sırada bitirdi. Galatasaray Odeabank engelini aşan Rus ekibi de play-off oynamayı garantiledi.

    THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta karşılaşmaları 16 ve 17 Mart'ta oynanacak.

    Sonuçlar

    CSKA Moskova (Rusya) - Galatasaray Odeabank: 85-69

    Fenerbahçe - Baskonia (İspanya): 74-79

    Zalgiris (Litvanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 64-58

    Maccabi FOX (İsrail) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 92-82

    Barcelona Lassa (İspanya) - UNICS Kazan (Rusya): 70-62

    Anadolu Efes - Brose Bamberg (Almanya): 68-87

    Olympiakos (Yunanistan) - Darüşşafaka Doğuş: 81-73

    Real Madrid (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 98-68

    Puan durumu

    Takım G M AS YS Av
    1 Real Madrid 19 6 2181 1987 194
    2 CSKA Moskova 19 6 2187 1958 229
    3 Olympiakos 18 7 1973 1837 136
    4 Fenerbahçe 16 9 1903 1875 28
    5 Baskonia 14 11 2025 1991 34
    6 Panathinaikos Superfoods 14 11 1875 1847 28
    7 Kızılyıldız MTS 14 11 1868 1857 11
    8 Anadolu Efes 13 12 2067 2069 -2
    9 Darüşşafaka Doğuş 12 13 1971 1989 -18
    10 Zalgiris 11 14 1939 1991 -52
    11 Barcelona Lassa 10 15 1808 1897 -89
    12 Brose Bamberg 9 16 1973 1981 -8
    13 Maccabi FOX 9 16 1956 2072 -116
    14 Galatasaray Odeabank 8 17 1959 2082 -123
    15 UNICS Kazan 7 18 1911 2015 -104
    16 EA7 Emporio Armani Milan 7 18 2047 2195 -148

    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:26
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