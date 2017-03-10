İşte temsilcilerimizin rakipleri
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından ilk kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde, çeyrek final kura çekimi yapıldı.
Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen ve 8 takımın katıldığı kura çekiminde temsilcilerimizden Pınar Karşıyaka, İtalyan ekibi Venezia ile, Banvit ise Alman takımı Riesen Ludwigsburg ile eşleşti.
İki maç üzerinden eleme usulü oynanacak çeyrek final karşılaşmaları 21-22 Mart ve 28-29 Mart tarihlerinde oynanacak.
Organizasyonun Dörtlü Finali ise 28-30 Nisan'da gerçekleştirilecek.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:24
- Bu sizin savaşınız
Toplam 10
Yorum
savaş mış mış.. vallahi taraftarın bir savaşı olmadığı kesin..artık izlemiyoruz sizleri..varın oyalanın..kendi kendinize oynayıp..paranızı tıkır tıkır alın.
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 42
Yorum
dedikodu kötüdür. alpay dürüstçe söyledi de ne oldu..onu da söyledi diye linç eden yine bu ülke insanı değilmiydi..önce kendimize bir çeki düzen verelim...
- Vincent Aboubakar en iyi 11'de
Toplam 1
Yorum
M. S. E EN İYİLER ENİYİ ONBİRDE OLUR TABİKİ ENİYİLER ENİYİ TAKIMDAN ÇIKAR.ENİYİ YÖNETİM LE ENİYİ TEKNİK KADRO BİRARADA OLURSA ENİTİ BAŞARILAR GELİR.
İşte temsilcilerimizin rakipleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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