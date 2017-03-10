 İşte temsilcilerimizin rakipleri – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    İşte temsilcilerimizin rakipleri

    İşte temsilcilerimizin rakipleri

    Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından ilk kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde, çeyrek final kura çekimi yapıldı.

    Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen ve 8 takımın katıldığı kura çekiminde temsilcilerimizden Pınar Karşıyaka, İtalyan ekibi Venezia ile, Banvit ise Alman takımı Riesen Ludwigsburg ile eşleşti.

    İki maç üzerinden eleme usulü oynanacak çeyrek final karşılaşmaları 21-22 Mart ve 28-29 Mart tarihlerinde oynanacak.

    Organizasyonun Dörtlü Finali ise 28-30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:24
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