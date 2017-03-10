İşte temsilcilerimizin rakipleri

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen ve 8 takımın katıldığı kura çekiminde temsilcilerimizden Pınar Karşıyaka, İtalyan ekibi Venezia ile, Banvit ise Alman takımı Riesen Ludwigsburg ile eşleşti.

İki maç üzerinden eleme usulü oynanacak çeyrek final karşılaşmaları 21-22 Mart ve 28-29 Mart tarihlerinde oynanacak.

Organizasyonun Dörtlü Finali ise 28-30 Nisan'da gerçekleştirilecek.