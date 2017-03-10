EuroCup Türkiye'nin!
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek finalindeki temsilcilerimiz Galatasaray, Bellona AGÜ Spor, Yakın Doğu Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor rövanş maçlarında rakiplerini yenerek adlarını yarı finale yazdırdı ve EuroCup'ın ülkemize gelmesi kesinleşti.
Yarı finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona AGÜ Spor'la, Galatasaray'da Yakın Doğu Üniversitesi ile eşleşti.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:33
- Alanyaspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
maç sonucu A.Alanya : 4 tffbahçe : 2
- Galatasaray'da hedef galibiyet
Toplam 4
Yorum
...... GENÇLER ÖNÜNDE İŞİNİZ ZOR TUDOR HOCA. BU YAT SPOR LULARI KOŞTURABİLİRSEN MAÇI ALIRSIN GS LA. BAŞARILAR TUDOR HOCA.HAKEMİ DE YENMENİZ LAZI
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 50
Yorum
Atillas-BJK ALPAY ÖZALAN'I ALKIŞLANDIN MI DA MEHMET TOPAL'A SALDIRIYORSUN. DÜRÜST OLUN
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