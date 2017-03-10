 EuroCup Türkiye'nin! – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    EuroCup Türkiye'nin!

    EuroCup Türkiye'nin!

    FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek finalindeki temsilcilerimiz , , ve rövanş maçlarında rakiplerini yenerek adlarını yarı finale yazdırdı ve EuroCup'ın ülkemize gelmesi kesinleşti.

    Yarı finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona AGÜ Spor'la, Galatasaray'da Yakın Doğu Üniversitesi ile eşleşti.

    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:33
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