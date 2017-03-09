 FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı

    Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından ilk kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde, çeyrek final kura çekimi yarın yapılacak.

    Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilecek ve 8 takımın katılacağı kura çekimi, TSİ 16.00'da başlayacak.

    Türkiye'den Pınar Karşıyaka ve Banvit'in de yer aldığı çeyrek finalde mücadele edecek diğer takımlar şunlar:

    Monaco, ASVEL (Fransa), Dinamo Sassari, Umana Reyer Venezia (İtalya), Iberostar Tenerife (İspanya) ve MHP Riesen (Almanya)

    İki maç üzerinden eleme usulü oynanacak çeyrek final karşılaşmaları 21-22 Mart ve 28-29 Mart tarihlerinde oynanacak.

    Organizasyonun Dörtlü Finali ise 28-30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:56
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