FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından ilk kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde, çeyrek final kura çekimi yarın yapılacak.
Türkiye'den Pınar Karşıyaka ve Banvit'in de yer aldığı çeyrek finalde mücadele edecek diğer takımlar şunlar:
Monaco, ASVEL (Fransa), Dinamo Sassari, Umana Reyer Venezia (İtalya), Iberostar Tenerife (İspanya) ve MHP Riesen (Almanya)
İki maç üzerinden eleme usulü oynanacak çeyrek final karşılaşmaları 21-22 Mart ve 28-29 Mart tarihlerinde oynanacak.
Organizasyonun Dörtlü Finali ise 28-30 Nisan'da gerçekleştirilecek.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:56
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Toplam 16
Yorum
TARAFTAR BİZ EMENİKEDEN KURTULMADAN.BUNLAR YENİSİNE TALİP OLUYORLAR BİTMEYECEKMİ BİZİM ÇİLEMİZ YA RABBİM.
- Tudor'un adamları
Toplam 9
Yorum
kan bedava mı olur mu sence bu kendilerine verirler parayı bizim kulupte bu zihniyet ve yönetim olursa
- "Yunanistan'ın Fenerbahçe'si"
Toplam 31
Yorum
erdi hiç yakışmayacak hareketler
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