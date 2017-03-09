Avrupalı Kaf Kaf
FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş’ı İstanbul’da da yenen İzmir temsilcisi çeyrek finale yükseldi. Olayların çıktığı maç ilk çeyrekte 20 dakika durdu
KARTAL YETİŞEMEDİ
İkinci çeyrekte oyunda üstünlüğü ele geçiren Beşiktaş soyunma odasına 51-37 önde gitti. İkinci yarıda ise büyük çekişme yaşandı. Son bölüme 72-69 yenik giren Karşıyaka rakibine şans tanımadı ve salondan 90-83 galip ayrıldı.
OLAY ÇIKTI, MAÇ DURDU
BJK Akatlar Arena'daki maçın ilk çeyreğinde iki ekip taraftarları arasında önce sözlü atışma yaşandı. Daha sonra taraftarlar birbirlerine yabancı madde atarken, müsabakanın hakemleri oyunu durdu. İlk eriyodun bitmesine 1 dakika 50 saniye kala başlayan olaylar güvenlik güçlerinin gerekli tedbirleri almasının ardından 20 dakika sonra yeniden başladı. İki taraftar başlarından hafif yaralandı.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:18
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
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