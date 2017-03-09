 Avrupalı Kaf Kaf – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Avrupalı Kaf Kaf

    Avrupalı Kaf Kaf

    FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş’ı İstanbul’da da yenen İzmir temsilcisi çeyrek finale yükseldi. Olayların çıktığı maç ilk çeyrekte 20 dakika durdu

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında , deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 90-83 yendi. Beşiktaş Sompo Japan'ı ilk maçta da 75-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka, böylece çeyrek finale yükseldi. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Owens'ın basketleriyle etkili olan Pınar Karşıyaka, ilk çeyreği 24-22 önde tamamladı.

    KARTAL YETİŞEMEDİ
    İkinci çeyrekte oyunda üstünlüğü ele geçiren Beşiktaş soyunma odasına 51-37 önde gitti. İkinci yarıda ise büyük çekişme yaşandı. Son bölüme 72-69 yenik giren Karşıyaka rakibine şans tanımadı ve salondan 90-83 galip ayrıldı.

    OLAY ÇIKTI, MAÇ DURDU
    BJK Akatlar Arena'daki maçın ilk çeyreğinde iki ekip taraftarları arasında önce sözlü atışma yaşandı. Daha sonra taraftarlar birbirlerine yabancı madde atarken, müsabakanın hakemleri oyunu durdu. İlk eriyodun bitmesine 1 dakika 50 saniye kala başlayan olaylar güvenlik güçlerinin gerekli tedbirleri almasının ardından 20 dakika sonra yeniden başladı. İki taraftar başlarından hafif yaralandı.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:18
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