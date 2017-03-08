Türk derbisi A Spor’da
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün Beşiktaş Sompo Japan ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak. Akatlar Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve nefes kesecek mücadele A Spor'dan yayınlanacak.
İzmir'deki ilk maçı 75-70 kaybeden Beşiktaş Sompo Japan'ın turu geçmesi için rakibine en az 6 sayı fark atması gerekecek. Pınar Karşıyaka, İstanbul'da rakibine 5 sayının altında kaybetse bile adını çeyrek finale yazdıracak. Bu iki takım, bir hafta içinde üçüncü kez birbirlerine rakip olacak. Geçen hafta oynanan ilk maçtan sonra Pınar Karşıyaka ile Beşiktaş Sompo Japan, hafta sonu ligde karşı karşıya geldi. Lig maçını siyahbeyazlılar, sahasında 86-81 kazandı.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
Türk derbisi A Spor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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