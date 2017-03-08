 Türk derbisi A Spor’da – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Türk derbisi A Spor’da

    Türk derbisi A Spor’da

    Basketbol son 16 turu rövanş maçında bugün ile karşılaşacak. Akatlar Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve nefes kesecek mücadele A Spor'dan yayınlanacak.

    İzmir'deki ilk maçı 75-70 kaybeden 'ın turu geçmesi için rakibine en az 6 sayı fark atması gerekecek. , İstanbul'da rakibine 5 sayının altında kaybetse bile adını çeyrek finale yazdıracak. Bu iki takım, bir hafta içinde üçüncü kez birbirlerine rakip olacak. Geçen hafta oynanan ilk maçtan sonra Pınar Karşıyaka ile Beşiktaş Sompo Japan, hafta sonu ligde karşı karşıya geldi. Lig maçını siyahbeyazlılar, sahasında 86-81 kazandı.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:15
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