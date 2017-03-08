Avrupa derbisinde Karşıyaka güldü
Pınar Karşıyaka, 18 sayı geri düştüğü maçta deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 90-83 mağlup etti ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
İlk maçı sahasında kazanan Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda da yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı. 75-70'in rövanşında deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-90 mağlup eden Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Bandırma Banvit çeyrek finale yükselmişti.
Detaylar birazdan...
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:23
- Karavaiev’i gören var mı?
Toplam 5
Yorum
dalga geçiyorlar volkan şen oğuzhan özyakup tolgay arslan tolga ciğerci ile türk futbolu gelişmez bunlar milli takımda oldukları sürecede başarı da gelemez
- ''Sorun uçta''
Toplam 15
Yorum
türkler golcü bulamaz türk takımları yırtıcı bir golcü bulamaz bir ara galatasaray drogbayı aldı elmander baros felan sonra başka forvet türkiyeye gelmedi
- ''Mehmet Fener’e imza attı''
Toplam 31
Yorum
T.S oktayy ewet futbolcu istedği takımda oynamalı mehmet topuz gib mesela
Avrupa derbisinde Karşıyaka güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.