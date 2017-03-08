 Avrupa derbisinde Karşıyaka güldü – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Avrupa derbisinde Karşıyaka güldü

    Avrupa derbisinde Karşıyaka güldü

    Pınar Karşıyaka, 18 sayı geri düştüğü maçta deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 90-83 mağlup etti ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

    İlk maçı sahasında kazanan Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda da yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı. 75-70'in rövanşında deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-90 mağlup eden Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı.

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Bandırma Banvit çeyrek finale yükselmişti.

    Detaylar birazdan...

    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:23
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