 Muratbey Uşak avantajı kaptı – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    avantajı kaptı

    Muratbey Uşak avantajı kaptı

    Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında , Fransa'nın takımını 85-82 yendi.

    maçta ilk dakikalardan itibaren rakibi karşısında üstünlük kurdu. İlk 5 dakika 15-5 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. Auguste ve Vasiliauskas'ın basketleriyle aradaki farkı koruyan Muratbey Uşak, ilk çeyreği de 27-13 önde bitirdi.

    İkinci periyotta hücumda daha etkili bir oyun ortaya koyan Muratbey Uşak, soyunma odasına 46-35 önde gitti.

    Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Muratbey Uşak, 25. dakikayı 57-45 önde geçti. Kalan bölümde aradaki farkı azaltan konuk ekip karşısında üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, periyodu 62-58 önde tamamladı.

    Son periyotta konuk ekip aradaki farkı kapatmak için pota altında etkili olmaya çalışsa da Muratbey Uşak sahadan 85-82 galip ayrıldı.

    Muratbey Uşak, çeyrek finalin ikinci maçında 14 Mart'ta deplasmanda ile karşılaşacak.


    Salon: Uşak Üniversitesi

    Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Arturas Sukys (Litvanya), Sergiy Chebyshev (Ukranya)

    Muratbey Uşak: Auguste 18, Berent Kavaklıoğlu, Berkay Candan 2, Harrison 9, Freimanis 15, Vasiliauskas 13, Hakan Demirel 4, Ibekwe 5, McKissic 19, Görkem Sönmez

    Nanterre: Warren 13, Zanna 3, Schaffartzik 20, Invernizzi 2, Conklin 6, Tchouaffe, Morency 4, Butterfield 17, Riley 3, Lessort 14

    1. Periyot: 27-13

    Devre: 46-35

    3. Periyot: 62-58

    Beş faulle çıkan: 35.02 Conklin (Nanterre)

    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:04
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