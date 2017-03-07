Muratbey Uşak avantajı kaptı
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Muratbey Uşak, Fransa'nın Nanterre takımını 85-82 yendi.
Muratbey Uşak maçta ilk dakikalardan itibaren rakibi karşısında üstünlük kurdu. İlk 5 dakika 15-5 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. Auguste ve Vasiliauskas'ın basketleriyle aradaki farkı koruyan Muratbey Uşak, ilk çeyreği de 27-13 önde bitirdi.
İkinci periyotta hücumda daha etkili bir oyun ortaya koyan Muratbey Uşak, soyunma odasına 46-35 önde gitti.
Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Muratbey Uşak, 25. dakikayı 57-45 önde geçti. Kalan bölümde aradaki farkı azaltan konuk ekip karşısında üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, periyodu 62-58 önde tamamladı.
Son periyotta konuk ekip aradaki farkı kapatmak için pota altında etkili olmaya çalışsa da Muratbey Uşak sahadan 85-82 galip ayrıldı.
Muratbey Uşak, çeyrek finalin ikinci maçında 14 Mart'ta deplasmanda Nanterre ile karşılaşacak.
Salon: Uşak Üniversitesi
Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Arturas Sukys (Litvanya), Sergiy Chebyshev (Ukranya)
Muratbey Uşak: Auguste 18, Berent Kavaklıoğlu, Berkay Candan 2, Harrison 9, Freimanis 15, Vasiliauskas 13, Hakan Demirel 4, Ibekwe 5, McKissic 19, Görkem Sönmez
Nanterre: Warren 13, Zanna 3, Schaffartzik 20, Invernizzi 2, Conklin 6, Tchouaffe, Morency 4, Butterfield 17, Riley 3, Lessort 14
1. Periyot: 27-13
Devre: 46-35
3. Periyot: 62-58
Beş faulle çıkan: 35.02 Conklin (Nanterre)
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 22:04
- Muslera Şansal Büyüka'ya soru sordu
Toplam 31
Yorum
ramiiiii anlasılan sen fenerlisin yorumsuz adamsın yaniiiiiiii
- ''Sabaha kadar uyumadım''
Toplam 71
Yorum
Emre Hayla kivranıyorsun doğruya yakın inkar etmeye devam
- ''Sabaha kadar uyumadım''
Toplam 71
Yorum
ASLANLI HAKKINI HELAL ETMİYORMUŞ İNSAN BİRAZ UTANIR.MİLYONLARCA TARAFTARA BİNLERCE RAKİP TARATARA ANTEPLİ FTBOCULARIN HAKKINI SEN NASIL ÖDEYCEKSİN.
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