Muratbey Uşak avantajı kaptı

Muratbey Uşak maçta ilk dakikalardan itibaren rakibi karşısında üstünlük kurdu. İlk 5 dakika 15-5 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. Auguste ve Vasiliauskas'ın basketleriyle aradaki farkı koruyan Muratbey Uşak, ilk çeyreği de 27-13 önde bitirdi.

İkinci periyotta hücumda daha etkili bir oyun ortaya koyan Muratbey Uşak, soyunma odasına 46-35 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Muratbey Uşak, 25. dakikayı 57-45 önde geçti. Kalan bölümde aradaki farkı azaltan konuk ekip karşısında üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, periyodu 62-58 önde tamamladı.

Son periyotta konuk ekip aradaki farkı kapatmak için pota altında etkili olmaya çalışsa da Muratbey Uşak sahadan 85-82 galip ayrıldı.

Muratbey Uşak, çeyrek finalin ikinci maçında 14 Mart'ta deplasmanda Nanterre ile karşılaşacak.





Salon: Uşak Üniversitesi



Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Arturas Sukys (Litvanya), Sergiy Chebyshev (Ukranya)



Muratbey Uşak: Auguste 18, Berent Kavaklıoğlu, Berkay Candan 2, Harrison 9, Freimanis 15, Vasiliauskas 13, Hakan Demirel 4, Ibekwe 5, McKissic 19, Görkem Sönmez



Nanterre: Warren 13, Zanna 3, Schaffartzik 20, Invernizzi 2, Conklin 6, Tchouaffe, Morency 4, Butterfield 17, Riley 3, Lessort 14



1. Periyot: 27-13



Devre: 46-35



3. Periyot: 62-58



Beş faulle çıkan: 35.02 Conklin (Nanterre)