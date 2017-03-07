Banvit çeyrek finale yükseldi!

Turun ilk maçında rakibiyle deplasmanda 82-82 berabere kalan Banvit, rövanşta elde ettiği bu galibiyetle FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 3. dakikası 4-4 eşitlikle geçildi. Vidmar ve Orelik ile pota altını iyi kullanan Banvit karşısında Qvale ve Lockhart ile sayılar bulan EWE Baskets, 7. dakikayı 14-9 önde geçti. Theodore'nin etkili oyunu ve basketleriyle 8. dakikada 14-14 eşitliği yakalayan Banvit, Paulding-Mihailovic ikilisinin sayılarına cevap veremeyince ilk periyodu 20-14 yenik tamamladı.

Banvit ikinci periyoda Furkan Korkmaz'ın basketleriyle başladı. 12. dakikada skoru eşitleyen (20-20) ev sahibi ekip, Furkan'ın etkili oyunuyla 14. dakikada skoru 26-22'ye getirdi. Bandırma temsilcisi soyunma odasına 10 sayı farkla 36-26 önde gitti.

Üçüncü periyoda konuk ekip Paulding, Qvale ve Schwethelm'in sayılarıyla 8-0'lık seri ile başladı. Daha sonra toparlanan Banvit bulduğu sayılarla 24. dakikayı 41-34 üstün geçti. Bandırma temsilcisi, son çeyreğe de 53-41 önde girdi.

Final periyodunun ilk beş dakikasını Vidmar ve Theodore'nin basketleriyle 63-47 önde geçen Banvit, sahadan 70-61 galip ayrılarak kupada adını çeyrek finale yazdırdı.





Salon: Kara Ali Acar



Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Markos Michaelides (İsviçre), Sergiy Zashchuk ( Ukrayna)



Banvit: Muric, Kulig 5, Tolga Geçim 2, Orelik 3, Merthan Mutlu, Vidmar 16, Chappell 2, Furkan Korkmaz 20, Theodore 22



EWE Baskets: Chris Kramer 4, Dennis Kramer, Wimberg, Massenat 7, Madrich 2, Lockhart 1, Mihailovic 11, Paulding 11, Schwethelm 12, Qvale 13



1. Periyot: 14-20



Devre: 36-26



3. Periyot: 53-41