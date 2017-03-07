 Banvit çeyrek finale yükseldi! – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    çeyrek finale yükseldi!

    Banvit çeyrek finale yükseldi!

    son 16 turu ikinci maçında , Alman temsilcisi 'i 70-61 mağlup etti.

    Turun ilk maçında rakibiyle deplasmanda 82-82 berabere kalan , rövanşta elde ettiği bu galibiyetle 'nde çeyrek finale yükseldi.

    Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 3. dakikası 4-4 eşitlikle geçildi. Vidmar ve Orelik ile pota altını iyi kullanan Banvit karşısında Qvale ve Lockhart ile sayılar bulan , 7. dakikayı 14-9 önde geçti. Theodore'nin etkili oyunu ve basketleriyle 8. dakikada 14-14 eşitliği yakalayan Banvit, Paulding-Mihailovic ikilisinin sayılarına cevap veremeyince ilk periyodu 20-14 yenik tamamladı.

    Banvit ikinci periyoda Furkan Korkmaz'ın basketleriyle başladı. 12. dakikada skoru eşitleyen (20-20) ev sahibi ekip, Furkan'ın etkili oyunuyla 14. dakikada skoru 26-22'ye getirdi. Bandırma temsilcisi soyunma odasına 10 sayı farkla 36-26 önde gitti.

    Üçüncü periyoda konuk ekip Paulding, Qvale ve Schwethelm'in sayılarıyla 8-0'lık seri ile başladı. Daha sonra toparlanan Banvit bulduğu sayılarla 24. dakikayı 41-34 üstün geçti. Bandırma temsilcisi, son çeyreğe de 53-41 önde girdi.

    Final periyodunun ilk beş dakikasını Vidmar ve Theodore'nin basketleriyle 63-47 önde geçen Banvit, sahadan 70-61 galip ayrılarak kupada adını çeyrek finale yazdırdı.


    Salon: Kara Ali Acar

    Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Markos Michaelides (İsviçre), Sergiy Zashchuk ( Ukrayna)

    Banvit: Muric, Kulig 5, Tolga Geçim 2, Orelik 3, Merthan Mutlu, Vidmar 16, Chappell 2, Furkan Korkmaz 20, Theodore 22

    EWE Baskets: Chris Kramer 4, Dennis Kramer, Wimberg, Massenat 7, Madrich 2, Lockhart 1, Mihailovic 11, Paulding 11, Schwethelm 12, Qvale 13

    1. Periyot: 14-20

    Devre: 36-26

    3. Periyot: 53-41

    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:55
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