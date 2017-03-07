Avrupa'da Türk randevusu

Beşiktaş Akatlar Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

İzmir'deki ilk maçı 75-70 kazanan Pınar Karşıyaka, rövanş öncesi avantajlı durumda bulunuyor. Beşiktaş Sompo Japan'ın turu geçmesi için rakibine en az 6 sayı fark atması gerekecek. Pınar Karşıyaka, İstanbul'da rakibine 5 sayının altında kaybetse bile adını çeyrek finale yazdıracak.

Bu iki takım, bir hafta içinde üçüncü kez birbirlerine rakip olacak. Geçen hafta oynanan ilk maçtan sonra Pınar Karşıyaka ile Beşiktaş Sompo Japan, hafta sonu Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde karşı karşıya geldi. Lig maçını siyah-beyazlılar, sahasında 86-81 kazandı.