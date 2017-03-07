Avrupa'da Türk randevusu
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Beşiktaş Sompo Japan ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak.
İzmir'deki ilk maçı 75-70 kazanan Pınar Karşıyaka, rövanş öncesi avantajlı durumda bulunuyor. Beşiktaş Sompo Japan'ın turu geçmesi için rakibine en az 6 sayı fark atması gerekecek. Pınar Karşıyaka, İstanbul'da rakibine 5 sayının altında kaybetse bile adını çeyrek finale yazdıracak.
Bu iki takım, bir hafta içinde üçüncü kez birbirlerine rakip olacak. Geçen hafta oynanan ilk maçtan sonra Pınar Karşıyaka ile Beşiktaş Sompo Japan, hafta sonu Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde karşı karşıya geldi. Lig maçını siyah-beyazlılar, sahasında 86-81 kazandı.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 10:17
- ''Ceza versek ne olacak''
Toplam 18
Yorum
ozi şenol hoca hep onu iyi yerlere saklamak istiyor.örneğin sarı kart gördüğünde yada basit maçlarda onu saklamak istiyor.hoca en iyisini yapıyr
- Yuvaya marş
Toplam 14
Yorum
ismail demir selcuk gelme gelme bu takıma adam olan geri döner sen değil
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 47
Yorum
arsen l. Hakem 6 dakika uzattı.Yıllar önce İstanbulspor GS maçında hakem GS golü atana kadar maçı uzattı.Baktı o da yetmedi zırt penaltı ve 3-2 oldu
Avrupa'da Türk randevusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.