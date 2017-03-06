 Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin

    Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Arena'da ağırladığı Darüşşafaka Doğuş'u 79-76 mağlup etti.

    Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 18. galibiyetini alırken, Darüşşafaka Doğuş ise 7. kez mağlup oldu.

    Spor Toto Basketbol Süper Lig'de en son 26 Ekim 2015 tarihinde Torku Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe, o tarihten bu yana evinde maç kaybetmedi. Sarı lacivertliler, Darüşşafaka Doğuş'u mağlup ederek ligde oynadığı son 11 maçtan da galip ayrıldı.

    Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu 19-15 önde tamamlayan Darüşşafaka Doğuş, devreyide üç sayı farkla 41-38 önde tamamladı. Çekişmeli maçın 3. periyodu 57-57 eşitlikle tamamlandı. Müthiş tempoda oynanan maçın final periyodunda seyircisinin desteğini arkasına alan Fenerbahçe, son bir dakikasında geride olduğu karşılaşmayı 79-76 kazarak üst üstte 11. kez sahada galibiyetle ayrıldı.

    Bu arada Fenerbahçe'de Ekpe Udoh, karşılaşmanın 3. periyodunda köprücük kemiğindeki ağrı nedeniyle oyuna devam edemedi.

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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