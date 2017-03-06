Fener tam gaz
F.Bahçe, güçlü rakibi Daçka’yı yenip üst üste 11’inci galibiyetini aldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 18. galibiyetini alırken, Darüşşafaka Doğuş ise 7. kez mağlup oldu.
Spor Toto Basketbol Süper Lig'de en son 26 Ekim 2015 tarihinde Torku Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe, o tarihten bu yana evinde maç kaybetmedi. Sarı lacivertliler, Darüşşafaka Doğuş'u mağlup ederek ligde oynadığı son 11 maçtan da galip ayrıldı.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu 19-15 önde tamamlayan Darüşşafaka Doğuş, devreyide üç sayı farkla 41-38 önde tamamladı. Çekişmeli maçın 3. periyodu 57-57 eşitlikle tamamlandı. Müthiş tempoda oynanan maçın final periyodunda seyircisinin desteğini arkasına alan Fenerbahçe, son bir dakikasında geride olduğu karşılaşmayı 79-76 kazarak üst üstte 11. kez sahada galibiyetle ayrıldı.
Bu arada Fenerbahçe'de Ekpe Udoh, karşılaşmanın 3. periyodunda köprücük kemiğindeki ağrı nedeniyle oyuna devam edemedi.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:32
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
Fener tam gaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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