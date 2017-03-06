 Fener tam gaz – Fotomaç – 06 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Fener tam gaz

    Fener tam gaz

    F.Bahçe, güçlü rakibi Daçka’yı yenip üst üste 11’inci galibiyetini aldı.

    Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 18. galibiyetini alırken, Darüşşafaka Doğuş ise 7. kez mağlup oldu.

    Spor Toto Basketbol Süper Lig'de en son 26 Ekim 2015 tarihinde Torku Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe, o tarihten bu yana evinde maç kaybetmedi. Sarı lacivertliler, Darüşşafaka Doğuş'u mağlup ederek ligde oynadığı son 11 maçtan da galip ayrıldı.

    Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu 19-15 önde tamamlayan Darüşşafaka Doğuş, devreyide üç sayı farkla 41-38 önde tamamladı. Çekişmeli maçın 3. periyodu 57-57 eşitlikle tamamlandı. Müthiş tempoda oynanan maçın final periyodunda seyircisinin desteğini arkasına alan Fenerbahçe, son bir dakikasında geride olduğu karşılaşmayı 79-76 kazarak üst üstte 11. kez sahada galibiyetle ayrıldı.

    Bu arada Fenerbahçe'de Ekpe Udoh, karşılaşmanın 3. periyodunda köprücük kemiğindeki ağrı nedeniyle oyuna devam edemedi.

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:32
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener tam gaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.