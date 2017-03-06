 Barcelona'dan Banvit'e tebrik – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Barcelona'dan Banvit'e tebrik

    Barcelona'dan Banvit'e tebrik

    Basketbol erkeklerde Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit'e, Barcelona Lassa tebrik mektubu gönderdi.

    Barcelona Lassa Genel Menajeri Joan Carles Raventos, Banvit Genel Menajeri Turgay Zeytingöz'e Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermeleri nedeniyle mektup gönderdi. Raventos, mesajında Türkiye Kupası'nı kazanan takımı ve bütün oyuncuları tebrik ederken, "Gelecekte çok daha iyi yerlere geleceğinizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:38
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