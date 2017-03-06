Barcelona'dan Banvit'e tebrik
Basketbol erkeklerde Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit'e, Barcelona Lassa tebrik mektubu gönderdi.
Barcelona Lassa Genel Menajeri Joan Carles Raventos, Banvit Genel Menajeri Turgay Zeytingöz'e Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermeleri nedeniyle mektup gönderdi. Raventos, mesajında Türkiye Kupası'nı kazanan takımı ve bütün oyuncuları tebrik ederken, "Gelecekte çok daha iyi yerlere geleceğinizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ya şundadır ya bunda
Toplam 11
Yorum
GSLİ hakan balta yı eleştirmeyi bırakın arkadaş. hakan gibi 3 4 oyuncu da olsa bu ruhta yeter bu takıma.
- Örümcek adam işbaşında!
Toplam 84
Yorum
fikri hatasız kul olmaz.milli topçumuzu harcamayalım.en büyük bjk
- Türkiye'den 3 stat finalde
Toplam 2
Yorum
tekaşkTS vodafonenın akyazı kadar ozellıgı yok arkadaslar bjklılerı severım atmosfer olarak ıyı dolduruyorlar ama bu yarısma ozellıklere gore
Barcelona'dan Banvit'e tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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