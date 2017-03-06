ABD'li antrenörden övgü

ABD'nin Kentucky Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Calipari, yaptığı açıklamada, Türk basketbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dominik Cumhuriyeti Milli Takımı ile 2011 FIBA Amerika Şampiyonası'nda bronz madalyaya ulaşan Calipari, bu deneyimin kendisine dünya basketbolu hakkında olumlu tecrübeler kazandırdığını bildirdi.

ABD dışındaki takımlara karşı oynamanın kendisini daha iyi bir basketbol antrenörü yaptığına dikkati çeken Calipari, bu sayede Avrupa basketbolunu da yakından takip etmeye başladığının altını çizdi.

Kentucky Üniversitesi'ni 2012 yılında Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Basketbol Ligi şampiyonluğuna taşıyan Calipari, "Türkiye şu anda oyun kalitesini yükseltiyor. Türk basketbolu dünya seviyesinde." yorumunu yaptı.

- "Gelişiminizi izlemelisiniz. Bu sizi motive edecektir"

NCAA'de 1996, 2008 ve 2015'te "Yılın Basketbol Başantrenörü" ödülüne layık görülen ve NBA'de 1996-1999 yıllarında New Jersey Nets takımının da başantrenörlüğünü yapan Calipari, Türkiye'deki genç oyuncular için de tavsiyelerde bulundu.

Genç oyuncuların kendilerine hedef koyarak bu hedefleri gerçekleştirmek için basketbola zaman ayırması gerektiğini vurgulayan Calipari, "Genç oyuncuların, her zaman 'nasıl daha iyi hale gelebilirim' diye düşünmesi gerek. Gelişiminizi izlemelisiniz. Bu sizi motive edecektir. Hedeflerinize ulaşıyorsanız daha çok başarmak isteyeceksiniz. Bu, kendinize olan güveni artırmak için de size yardım edecek." şeklinde görüş belirtti.

- "Basketbolda öğrenilen dersler, gelecekte de gençlere yardımcı olacak"

Genç oyuncuların basketbol oynarken geçmişe ve geleceğe dönük endişelerinin olmaması gerektiğini aktaran Calipari, oyuncuların başarısızlıklardan sonra hızla kendilerini toparlamaları ve bir sonraki hedeflerine odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

Tecrübeli antrenör, genç oyuncuların basketboldan edindiği deneyimlerin önemine vurgu yaparak, "Basketbolda öğrenilen dersler, gelecekte de gençlere yardımcı olacak. Bir noktada basketbol oynamayı bırakacaksınız. Yaşınız 38 olduğunda basketbol oynamakla işiniz bitecek. Peki bu deneyimden ne öğrendiniz? Ne kadar sıkı çalıştınız, her gün ne kadar yoruldunuz ve ne kadar ilerleme gösterdiniz? Bunların önemi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Calipari, genç oyuncuların maçlarda olumlu performans göstermesinin kendileri için "dönüm noktası" niteliğinde olduğunun altını çizerek, "Sonuçta basketbol bir takım oyunu ve takımlar kazanır." diyerek sözlerini tamamladı.







- Calipari'nin 39 öğrencisi NBA'de draft edildi

ABD'de üniversite basketbolunun en başarılı antrenörlerinden John Calipari'nin çalıştırdığı takımlarda forma giyen 39 oyuncu, NBA ekipleri tarafından draft edildi.

Bu oyunculardan 28'i ilk turda seçildi. John Calipari, birinci sıradan draft edilen 4 oyuncuya (Derrick Rose, John Wall, Anthony Davis ve Karl-Anthony Towns) antrenörlük yapan tek isim konumunda bulunuyor. Calipari, çalıştırdığı 5 oyuncusu aynı sene (2010) ilk turda draft edilen tek antrenör olarak da dikkati çekiyor.