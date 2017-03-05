Kupa şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi
PTT Kadınlar Türkiye Kupası'da zafer Yakın Doğu Üniversitesi'nin... Finalde AGÜ ile karşılaşan Yakın Doğu, salondan 77-61 galip ayrıldı. Başlangıç düdüğünden itibaren rakibine kurduğu üstünlüğü sona ana kadar sürdüren Y.Doğu, kupasını da Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan'ın elinden aldı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
Kupa şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.