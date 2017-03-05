 Kupa şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Kupa şampiyonu

    Kupa şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi
    PTT Kadınlar Türkiye Kupası'da zafer 'nin... Finalde AGÜ ile karşılaşan Yakın Doğu, salondan 77-61 galip ayrıldı. Başlangıç düdüğünden itibaren rakibine kurduğu üstünlüğü sona ana kadar sürdüren Y.Doğu, kupasını da Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan'ın elinden aldı.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:44
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