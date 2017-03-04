 Üç sayı çizgisinin ardından 75 sayı! – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Üç sayı çizgisinin ardından 75 sayı!

    Üç sayı çizgisinin ardından 75 sayı!

    Üç sayı çizgisinin ardından 75 sayı bulan Cavaliers, Atlanta Hawks'ı 135-130 mağlup etti.

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, sezonun 3 sayı rekorunu kırdığı maçta konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 135-130 mağlup etti.

    NBA'de 10 maç oynandı. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Philips Arena'da Atlanta Hawks'ın konuğu olan Cleveland Cavaliers, rakip potaya 25 isabetli üçlük göndererek sezon rekorunu kırdığı karşılaşmayı 135-130 kazandı.

    42 galibiyetle konferansında liderliğini sürdüren Cavaliers'ta Kyrie Irving 43 sayı ve 9 asist, LeBron James 38 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistle takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

    Sezonun 27'nci mağlubiyetini alan Hawks'ta Tim Hardaway 36 sayı, Paul Millsap 27 sayı ve 9 ribaunt, Dwight Howard 15 sayı ve 10 ribaunt, Dennis Schroder ise 17 sayı üretti.

    Oyuna sonradan girerek 23 dakika sahada kalan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 10 sayı, 8 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

    Raptors deplasmanda kazandı

    Doğu Konferansı'nın formda iki takımının Verizon Center'da oynanan mücadelesinde Toronto Raptors, deplasmanda Washington Wizards'ı 114-106'lık skorla geçti.

    37 galibiyetle konferansında 4. sırada yer alan Raptors'ta DeMar DeRozan 32 sayı ve 13 ribaunt ile double-double yaptı. Norman Powell 21, Cory Joseph 15, Serge Ibaka 14 sayıyla skora destek verdi.

    Konferans üçüncüsü Wizards'ta John Wall 30 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Bradley Beal 27 sayı ve 7 ribaunt, Otto Porter ise 18 sayı ve 8 ribaunt ile mücadele etti.

    NBA'e 8 maçla devam edilecek.

    Toplu sonuçlar

    Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 130-135

    Orlando Magic-Miami Heat: 110-99

    Philadelphia 76ers-New York Knicks: 105-102

    Washington Wizards-Toronto Raptors: 106-114

    Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 112-101

    Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 104-100

    Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 118-111

    Utah Jazz-Brooklyn Nets: 112-97

    New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 98-101

    Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 95-115

    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:01
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