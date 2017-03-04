Türk takımları 4'te 4 yaptı
24. hafta maçlarında ilk kez 4 Türk takımı da rakiplerini yendi.
Basketbol THY Avrupa Ligi 24. hafta maçlarında ilk kez 4 Türk takımı birden haftayı galibiyetle tamamladı.
Deplasmanda Galatasaray Odeabank'a 87-84 yenilerek 9 maçlık galibiyet serisi son bulan Real Madrid, 6. mağlubiyetini almasına rağmen liderliğini devam ettirdi. Organizasyonda 8. galibiyetini alan Galatasaray Odeabank ise 13. sıraya yükseldi.
Litvanya temsilcisi Zalgiris takımına konuk olan Fenerbahçe, rakibini 76-67 yenerek ligdeki 16. galibiyetini elde ederek 4. sıradaki yerini korudu.
Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın UNICS Kazan ekibini uzatma sonucu 99-92 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Ligdeki 13. maçını kazanan lacivert-beyazlı ekip, haftayı 7. sırada bitirdi.
Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u 77-72'lik skorla geçen Darüşşafaka Doğuş ise organizasyondaki 12. galibiyetini alarak haftayı 9. sırada tamamladı.
THY Avrupa Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları 9 ve 10 Mart'ta oynanacak.
Sonuçlar
Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe: 67-76
Galatasaray Odeabank - Real Madrid (İspanya): 87-84
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Brose Bamberg (Almanya): 74-60
Maccabi FOX (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 71-82
Baskonia (İspanya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 87-74
UNICS Kazan (Rusya) - Anadolu Efes: 92-99
Darüşşafaka Doğuş - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 77-72
Barcelona Lassa (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 61-85
Puan durumu
|Takım
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|1
|Real Madrid
|18
|6
|2083
|1919
|164
|2
|CSKA Moskova
|18
|6
|2102
|1899
|213
|3
|Olympiakos
|17
|7
|1892
|1764
|128
|4
|Fenerbahçe
|16
|8
|1829
|1796
|33
|5
|Panathinaikos Superfoods
|14
|10
|1817
|1783
|34
|6
|Kızılyıldız MTS
|14
|10
|1800
|1759
|41
|7
|Anadolu Efes
|13
|11
|2001
|1984
|17
|8
|Baskonia
|13
|11
|1946
|1917
|29
|9
|Darüşşafaka Doğuş
|12
|12
|1898
|1908
|-10
|10
|Zalgiris
|10
|14
|1875
|1933
|-58
|11
|Barcelona Lassa
|9
|15
|1738
|1835
|-97
|12
|Brose Bamberg
|8
|16
|1886
|1913
|-27
|13
|Galatasaray Odeabank
|8
|16
|1890
|1997
|-107
|14
|Maccabi FOX
|8
|16
|1864
|1990
|-126
|15
|UNICS Kazan
|7
|17
|1851
|1947
|-960
|16
|EA7 Emporio Armani Milan
|7
|17
|1965
|2103
|-138
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:00
- ''Beni haksız çıkarmadı''
Toplam 13
Yorum
Adem YAVUZ Yargıtay kararından sonra bırakacağım yerime ise Ali KOC gelsin diyerek mılyonlarca fenerliye ''BIRAKMIYORUM'' diyerek büyük kazık atmıştır
- "Asıl derbi F.Bahçe'yle"
Toplam 1
Yorum
macaroni hahahahaa komık adamsın k
- Yasağa rağmen yine lafını çaktı!
Toplam 1
Yorum
kemal7860 İşte Fenerbahçeyi adam edecek hoca keşke genç olsaydı
Türk takımları 4'te 4 yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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