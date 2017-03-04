Haftanın MVP’si Kim Tillie
THY Euroleague’de 24. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Baskonia Vitoria Gasteiz'in Fransızı basketbolcusu Kim Tillie seçildi.
THY Euroleague'de 24. hafta sona ererken, haftanın en değerli oyuncusu ödülünün sahibi de belli oldu. Baskonia Vitoria Gasteiz'in evinde karşılaştığı EA7 Emporio Armani Milan'ı 87-74 mağlup ettiği karşılaşmada 24 dakika süre alan Fransız basketbolcu Kim Tillie; 19 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma performansı ile haftanın MVP'si seçildi. Tillie, 31 verimlilik puanı ile bu ödüle layık görüldü.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sneijder depremi
Toplam 19
Yorum
trftr bu adamı satmazsanız başına buyruk hareketlerine devam eder, çünkü onu kontrol edebilecek bir yönetim yok ortada
- Kerim Frei tutunamadı
Toplam 10
Yorum
gitişine Babel gibi oyuncu buludğumuzu şükret bekle daha iyi oynayacak alışıyor daha sen babeli tanımadın
- "Asıl derbi F.Bahçe'yle"
Toplam 21
Yorum
uA beşiktaşı şampiyon yapmak için ellerinden geleni yaptılar bu sezon
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