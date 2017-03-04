Bakan Kılıç'tan Türkiye Kupası mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kılıç, yayımladığı mesajla finalde Bellona AGÜ'yü 77-61 yenerek tarihinde ilk kez PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi'ni tebrik etti.

Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Bornova Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2016-2017 sezonu Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası finalinde şampiyon olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibi Yakın Doğu Üniversitesi'ni kutluyorum. 25. kez düzenlenen organizasyonda ilk kez mutlu sona ulaşan sporcuları, teknik kadroyu ve yönetimi tebrik ediyorum. 8 kulübün katılımıyla yapılan organizasyonda mücadele eden tüm takımlara sporseverlere yaşattıkları heyecandan dolayı teşekkür ediyorum."