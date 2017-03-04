Bakan Kılıç'tan Türkiye Kupası mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2016-2017 sezonu Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibi Yakın Doğu Üniversitesi'ni kutladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kılıç, yayımladığı mesajla finalde Bellona AGÜ'yü 77-61 yenerek tarihinde ilk kez PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi'ni tebrik etti.
Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İzmir Bornova Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2016-2017 sezonu Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası finalinde şampiyon olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibi Yakın Doğu Üniversitesi'ni kutluyorum. 25. kez düzenlenen organizasyonda ilk kez mutlu sona ulaşan sporcuları, teknik kadroyu ve yönetimi tebrik ediyorum. 8 kulübün katılımıyla yapılan organizasyonda mücadele eden tüm takımlara sporseverlere yaşattıkları heyecandan dolayı teşekkür ediyorum."
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:10
- Çare sponsorda
Toplam 34
Yorum
ömeraydın taraftarın yerinde olsam aziz yıldırımı mahkemeye veririm kulubu zarara sokan o cebinden versin kendi şirketi taban yapmış
- Lens Osmanlıspor maçında yok
Toplam 14
Yorum
vedaku Lens'in babası vefat etmiş, senin yaptığın espiriye bak.
- Galatasaray'a kötü haber!
Toplam 7
Yorum
İLHAM AZERİ Hollandalılar pes ettiler. Onlar akıllı adamlar, tudor ile bi şey olamayacağını anladılar. Anlamayan taraftar ve bir de bizim bu zavallı yö
Bakan Kılıç'tan Türkiye Kupası mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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