 Bakan Kılıç'tan Türkiye Kupası mesajı – Fotomaç – 04 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bakan Kılıç'tan Türkiye Kupası mesajı

    Bakan Kılıç'tan Türkiye Kupası mesajı

    Gençlik ve Spor Bakanı , 2016-2017 sezonu Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibi Yakın Doğu Üniversitesi'ni kutladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kılıç, yayımladığı mesajla finalde Bellona AGÜ'yü 77-61 yenerek tarihinde ilk kez PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi'ni tebrik etti.

    Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "İzmir Bornova Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2016-2017 sezonu Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası finalinde şampiyon olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibi Yakın Doğu Üniversitesi'ni kutluyorum. 25. kez düzenlenen organizasyonda ilk kez mutlu sona ulaşan sporcuları, teknik kadroyu ve yönetimi tebrik ediyorum. 8 kulübün katılımıyla yapılan organizasyonda mücadele eden tüm takımlara sporseverlere yaşattıkları heyecandan dolayı teşekkür ediyorum."

    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Kılıç'tan Türkiye Kupası mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.