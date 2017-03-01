 Banvit avantajı yakaladı: 82-82 – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    avantajı yakaladı: 82-82

    Banvit avantajı yakaladı: 82-82
    Basketbol son 16 turu ilk maçında , deplasmanda Almanya'nın takımıyla 82-82 berabere kaldı. Temsilcimiz maçın ilk yarısını 41-35 geride tamamladı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 7 Mart Salı günü Balıkesir'de oynanacak.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:49
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