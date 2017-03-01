 A Spor'da dev kapışma – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    A Spor'da dev kapışma

    A Spor'da dev kapışma

    son 16 turu maçında bugün iki Türk devi kozlarını paylaşacak. A Spor’dan 20.00’de yayınlanacak mücadelede Beşiktaş ile Karşıyaka karşılaşacak.

    İki Türk takımı bugün Avrupa'da kozlarını paylaşacak. 'nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Japan ile Pınar Karşıyaka erkek basketbol takımları, son 16 turunda karşılaşacak. Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabaka A Spor'dan yayınlanacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 8 Mart'ta İstanbul Akatlar'da oynanacak. İki takımın bu sezon ligde oynadıkları mücadele ise Pınar Karşıyaka'nın 82- 77'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

    İKİ TARAF DA ÇOK İDDİALI
    Kartal'ın tecrübeli hocası Ufuk Sarıca, "İşimiz kolay olmayacak. Tüm planlarımızı kazanmak üzerine kurduk" dedi. Kaf Kaf'ın başantrenörü Nenad Markovic ise, "Taraftarlarımızın da desteğiyle kazanan taraf olacağımıza inanıyorum" iddiasında bulundu.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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