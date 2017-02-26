Obradovic'ten Karşıyaka taraftarına övgü

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında normal süresi 65-65 berabere biten müsabakada Fenerbahçe, uzatmada Pınar Karşıyaka'yı 85-73 mağlup etti. Karşılaşma, Pınar Karşıyaka'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynandı.



Obradovic: "Farklı oynamak zorunda kaldık"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic ise Fenerbahçe'nin eksiklerine rağmen çok iyi oynadığını dile getirdi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Pınar Karşıyaka'ya konuk olan lider Fenerbahçe, normal süresi 65-65 biten maçın uzatma bölümünde rakibini 73-85 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçı seyircisiz oynadıklarını hatırlatarak, "Taraftarın olmadığı sahada basketbol zevksiz oluyor. Karşıyaka taraftarı basketbolu iyi biliyor, onların olmadığı maçlar iyi olmuyor. Taraftarız oynamak oyuncular için de kolay değil. Çok ilginç bir maç oldu. Bugünkü kadromuzla biraz farklı oynamak zorunda kaldık. Maçın son 2 dakikası dışında iyi bir basketbol oynadık. Özellikle son bölümde yeterince sabırlı değildik. Uzatma bölümünde sabırlı ve iyi bir basketbol oynadık. Maçın sonuna kadar mücadele eden bir takımla oynadık. Uzatmada iki takım da maçı kazanabilirdi" dedi.

Taraftarsız maçın zevksiz olduğunu söyleyen Barış Hersek de, "Basketbol taraftarla güzel. Maçı Karşıyaka da kazanabilirdi ancak biz kazandığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.



Pınar Karşıyaka cephesi

Fenerbahçe'yi tebrik ederek söze başlayan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic ise 40 dakika boyunca çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "3 önemli eksiğine rağmen Fenerbahçe çok iyi oynadı. Yaptığımız hataları çok iyi değerlendirdiler ve bizi cezalandırdılar. Onların olduğu gibi bizim de eksiklerimiz vardı. Elimizden geleni yaptık. Şimdi Çarşamba günü oynayacağımız maça odaklanmamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, çok iyi bir mücadele ortaya koydular" ifadelerini kullandı.

Sert bir maç oynadıklarını kaydeden Michael Green de, "Eksiklerimiz vardı. Çok fazla hata yaptık ve bunun cezasını uzatmada çektik" dedi.