Granger, ırkçılığa maruz kaldı
Anadolu Efes'te görev yapan Uruguaylı basketbolcu Jayson Granger, ırkçılığa maruz kaldığını açıkladı.
Granger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Irkçılığın hala bir çıkış olduğuna inanmıyorum. Ben ve arkadaşlarım dün restauranta yemek yemeğe gittik ve bize rengimizden dolayı izin vermediler. Hala bugünlerde bu tür şeylerin olması üzücü. İnsanlar herhangi bir sorun yaşamadan içeriye girerken, bize içerisinin dolu olduğunu söylediler. Hayatımda böyle bir şeyi ilk kez yaşıyorum."
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:34
- Rize maçına hazır
Toplam 4
Yorum
Mudibjk Neden işleyen dişliye çomak sokmak olsun ki Ba 11 de oynuyacak diye kural mı var bazı maçlarda işler kötüye gidince kullanacaktır şenol hoca
- Kocaman özlem
Toplam 40
Yorum
kimler özlemiş belli oldu volkan ve ekibi aykutu özlemiş..volkan kayseriden bir dört daha yememek için kaytardı..
- ''Takım ruhu lazım''
Toplam 1
Yorum
adamsın çünkü baroşun zamanında takım ruhu vardı selçuk bile dikine oynuyordu düşünün
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