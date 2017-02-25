Real Madrid liderliğini sürdürdü
Real Madrid, 23. maçında 18. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta maçlarının ardından İspanya temsilcisi Real Madrid liderliğini sürdürdü.
Sahasında Darüşşafaka Doğuş'u 101-83 mağlup ederek üst üste 9. kez kazanan Real Madrid, galibiyet sayısını 18'e çıkararak liderliğini devam ettirdi.
Organizasyonda 12. mağlubiyetini alan Darüşşafaka Doğuş ise yenilmesine rağmen 9. sıradaki yerini korudu.
Evinde Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 67-64 yenerek ligdeki 15. galibiyetini elde ederek haftayı 4. sırada tamamladı.
Anadolu Efes, evinde İspanya'nın Baskonia ekibini 96-85 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Ligdeki 12. maçını kazanan lacivert-beyazlı ekip, averajla 7. sıraya yükseldi.
Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'ye 77-58'lik skorla yenilen Galatasaray Odeabank, organizasyondaki 16. mağlubiyetini yaşadı ve 15. sıraya geriledi.
THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta karşılaşmaları 2-3 Mart'ta oynanacak.
Sonuçlar
CSKA Moskova (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail): 93-81
Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan): 67-64
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Galatasaray Odeabank: 77-58
EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Barcelona Lassa (İspanya): 78-83
Anadolu Efes - Baskonia (İspanya): 96-85
Brose Bamberg (Almanya) - Zalgiris (Litvanya): 86-91
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - UNICS Kazan (Rusya): 83-82
Real Madrid (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş: 101-83
Puan durumu
|Takım
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|1
|Real Madrid
|18
|5
|1999
|1832
|167
|2
|CSKA Moskova
|17
|6
|2017
|1828
|189
|3
|Olympiakos
|16
|7
|1810
|1693
|117
|4
|Fenerbahçe
|15
|8
|1753
|1729
|24
|5
|Panathinaikos Superfoods
|14
|9
|1745
|1706
|39
|6
|Kızılyıldız MTS
|13
|10
|1726
|1699
|27
|7
|Anadolu Efes
|12
|11
|1917
|1900
|17
|8
|Baskonia
|12
|11
|1859
|1843
|16
|9
|Darüşşafaka Doğuş
|11
|12
|1821
|1865
|-15
|10
|Zalgiris
|10
|13
|1808
|1857
|-49
|11
|Barcelona Lassa
|9
|14
|1677
|1750
|-73
|12
|Brose Bamberg
|8
|15
|1826
|1839
|-13
|13
|Maccabi FOX
|8
|15
|1793
|1908
|-115
|14
|UNICS Kazan
|7
|16
|1767
|1863
|-96
|15
|Galatasaray Odeabank
|7
|16
|1803
|1913
|-110
|16
|EA7 Emporio Armani Milan
|7
|16
|1891
|2016
|-125
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:12
- Kilit adam Sneijder
Toplam 7
Yorum
yusuf besıktas alır
- Mart’ta 3 transfer geliyor!
Toplam 1
Yorum
Hazar Ceyhun Sakatlıktan çıkan bu oyuncuların Beşiktaş'ın çıtasını yükseltmesi mümkün değil. Başkanınki popülist bir söylem sadece.
- Sürpriz kutlama
Toplam 1
Yorum
orhan1905 Keşke azcıkta top oynayacak kapasiteniz olsaydı.
Real Madrid liderliğini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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