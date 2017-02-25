 Real Madrid liderliğini sürdürdü – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Real Madrid liderliğini sürdürdü

    Real Madrid liderliğini sürdürdü

    Real Madrid, 23. maçında 18. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta maçlarının ardından İspanya temsilcisi Real Madrid liderliğini sürdürdü.

    Sahasında Darüşşafaka Doğuş'u 101-83 mağlup ederek üst üste 9. kez kazanan Real Madrid, galibiyet sayısını 18'e çıkararak liderliğini devam ettirdi.

    Organizasyonda 12. mağlubiyetini alan Darüşşafaka Doğuş ise yenilmesine rağmen 9. sıradaki yerini korudu.

    Evinde Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 67-64 yenerek ligdeki 15. galibiyetini elde ederek haftayı 4. sırada tamamladı.

    Anadolu Efes, evinde İspanya'nın Baskonia ekibini 96-85 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Ligdeki 12. maçını kazanan lacivert-beyazlı ekip, averajla 7. sıraya yükseldi.

    Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'ye 77-58'lik skorla yenilen Galatasaray Odeabank, organizasyondaki 16. mağlubiyetini yaşadı ve 15. sıraya geriledi.

    THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta karşılaşmaları 2-3 Mart'ta oynanacak.

    Sonuçlar

    CSKA Moskova (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail): 93-81

    Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan): 67-64

    Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Galatasaray Odeabank: 77-58

    EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Barcelona Lassa (İspanya): 78-83

    Anadolu Efes - Baskonia (İspanya): 96-85

    Brose Bamberg (Almanya) - Zalgiris (Litvanya): 86-91

    Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - UNICS Kazan (Rusya): 83-82

    Real Madrid (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş: 101-83

    Puan durumu

    Takım G M AS YS Av
    1 Real Madrid 18 5 1999 1832 167
    2 CSKA Moskova 17 6 2017 1828 189
    3 Olympiakos 16 7 1810 1693 117
    4 Fenerbahçe 15 8 1753 1729 24
    5 Panathinaikos Superfoods 14 9 1745 1706 39
    6 Kızılyıldız MTS 13 10 1726 1699 27
    7 Anadolu Efes 12 11 1917 1900 17
    8 Baskonia 12 11 1859 1843 16
    9 Darüşşafaka Doğuş 11 12 1821 1865 -15
    10 Zalgiris 10 13 1808 1857 -49
    11 Barcelona Lassa 9 14 1677 1750 -73
    12 Brose Bamberg 8 15 1826 1839 -13
    13 Maccabi FOX 8 15 1793 1908 -115
    14 UNICS Kazan 7 16 1767 1863 -96
    15 Galatasaray Odeabank 7 16 1803 1913 -110
    16 EA7 Emporio Armani Milan 7 16 1891 2016 -125

    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:12
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