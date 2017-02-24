Cimbom darmadağın!

Avrupa Ligi’nde hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, prestij karşılaşmasında Kızılyıldız’dan fark yedi.

G.Saray Odeabank, prestij için çıktığı Sırbistan deplasmanında dağıldı: 58-77. Bir yıl aradan sonra döndüğü Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan EuroCup şampiyonu, İstanbul'da boyun eğdi rakibinden bu kez fark yedi. İlk çeyreği 20-17, devreyi de 48-29 geride geçen sarıkırmızılılar, yabancıların tutuk kaldığı karşılaşmada yerlilerle ayakta durmaya çalışsa da farkı kapatamadı. Sarı-kırmızılılar, 23. hafta sonunda 16. kez parkeden mağlup ayrıldı.