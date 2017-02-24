Cimbom darmadağın!
Avrupa Ligi’nde hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, prestij karşılaşmasında Kızılyıldız’dan fark yedi.
G.Saray Odeabank, prestij için çıktığı Sırbistan deplasmanında dağıldı: 58-77. Bir yıl aradan sonra döndüğü Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan EuroCup şampiyonu, İstanbul'da boyun eğdi rakibinden bu kez fark yedi. İlk çeyreği 20-17, devreyi de 48-29 geride geçen sarıkırmızılılar, yabancıların tutuk kaldığı karşılaşmada yerlilerle ayakta durmaya çalışsa da farkı kapatamadı. Sarı-kırmızılılar, 23. hafta sonunda 16. kez parkeden mağlup ayrıldı.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
Cimbom darmadağın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.