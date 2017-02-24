 Cimbom darmadağın! – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Cimbom darmadağın!

    Cimbom darmadağın!

    Avrupa Ligi’nde hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, prestij karşılaşmasında Kızılyıldız’dan fark yedi.

    G.Saray Odeabank, prestij için çıktığı Sırbistan deplasmanında dağıldı: 58-77. Bir yıl aradan sonra döndüğü Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan EuroCup şampiyonu, İstanbul'da boyun eğdi rakibinden bu kez fark yedi. İlk çeyreği 20-17, devreyi de 48-29 geride geçen sarıkırmızılılar, yabancıların tutuk kaldığı karşılaşmada yerlilerle ayakta durmaya çalışsa da farkı kapatamadı. Sarı-kırmızılılar, 23. hafta sonunda 16. kez parkeden mağlup ayrıldı.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
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