 G.Saray Kızılyıldız'a direnemedi – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    G.Saray Kızılyıldız'a direnemedi

    G.Saray Kızılyıldız'a direnemedi

    Euroleague'de Galatasaray Odeabank, deplasmanda Kızılyıldız'a 77-58 mağlup oldu.

    Detaylar birazdan...
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:38
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