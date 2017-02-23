G.Saray Kızılyıldız'a direnemedi
Euroleague'de Galatasaray Odeabank, deplasmanda Kızılyıldız'a 77-58 mağlup oldu.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:38
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 58
Yorum
koyulacivert Adam orta saha istedi yok.kalede tutamayan volkan ,forvette atamayan ya sakat ya kartlık VŞEN Ortada hantal fernan.josef topal ozan salih ee
- Osmanlıspor 'tamam' dedi
Toplam 4
Yorum
Aslan Osmanli basarisiz demiyorum ama Osmanli ismini bir Futbol takimina vermek ne derece dogru? Osmanliyi basitlestirmeyin. Yunan dalga gececek.
- Osmanlıspor 'tamam' dedi
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 HARBIDEN COK ÜZÜLDÜM YAKISIRDI BESIKTASLA TURLAMAK AMA KISMET DEYILMIS GINEDE ILK KATILMASINA RAHMEN BÜYÜK BASARI YUNAN TAKIMIDA BOS DEYILDI
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