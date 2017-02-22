 Kaf Kaf Panzeri ezdi – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Kaf Kaf Panzeri ezdi

    Kaf Kaf Panzeri ezdi

    , Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Skyliners’i farklı yendi, son 16’da Beşiktaş’la eşleşti.

    Basketbol playoff turunda, ilk maçta 90-80 yenildiği Alman temsilcisi Fraport Skyliners'ı rövanşta 72-52 mağlup eden Pınar Karşıyaka, adını son 16 turuna yazdırdı. , son 16 turunda Beşiktaş Sompo Japan'la karşılaşacak. İlk randevusu 1 Mart Çarşamba İzmir'de, rövanş müsabakası ise 8 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
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