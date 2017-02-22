Kaf Kaf Panzeri ezdi
Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Skyliners’i farklı yendi, son 16’da Beşiktaş’la eşleşti.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi playoff turunda, ilk maçta 90-80 yenildiği Alman temsilcisi Fraport Skyliners'ı rövanşta 72-52 mağlup eden Pınar Karşıyaka, adını son 16 turuna yazdırdı. Pınar Karşıyaka, son 16 turunda Beşiktaş Sompo Japan'la karşılaşacak. İlk randevusu 1 Mart Çarşamba İzmir'de, rövanş müsabakası ise 8 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:44
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
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