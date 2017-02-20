Banvit şampiyon!
Spor’dan naklen yayınlanan müthiş maçta Banvit tarih yazdı, lacivert-beyazlıları yenerek Türkiye Kupası’nı ilk kez kazandı. 19 sayı atan Theodore takımını zafere taşıyan isim oldu.
RAKİBİNE ŞANS TANIMADI
Çekişme ikinci yarıda da sürdü. Banvit, Theodore ve Chappell ile bulduğu sayılarla aradaki farkı korumayı başardı. Son bölüme 52-44 önde giren Banvit, son çeyrekte de güçlü rakibine şans tanımadı ve maçı 75-66 kazanarak Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
BAKAN KUTLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şampiyon olan Banvit'i kutladı.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:39
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
Banvit şampiyon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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