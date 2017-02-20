 Banvit şampiyon! – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    şampiyon!

    Banvit şampiyon!

    Spor’dan naklen yayınlanan müthiş maçta tarih yazdı, lacivert-beyazlıları yenerek Türkiye Kupası’nı ilk kez kazandı. 19 sayı atan Theodore takımını zafere taşıyan isim oldu.

    İntegral Forex Türkiye Kupası final maçında Anadolu Efes'i yenerek tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürmeyi başardı: 75-66. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan ve her saniyesi büyük heyecana sahne olan dev maça Banvit hızlı başladı. İlk çeyreği 23-14 önde tamamlayan Bandırma, ikinci çeyrekte de farkı korumayı başardı ve soyunma odasına 38-32 önde gitti.

    RAKİBİNE ŞANS TANIMADI
    Çekişme ikinci yarıda da sürdü. Banvit, Theodore ve Chappell ile bulduğu sayılarla aradaki farkı korumayı başardı. Son bölüme 52-44 önde giren Banvit, son çeyrekte de güçlü rakibine şans tanımadı ve maçı 75-66 kazanarak Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

    BAKAN KUTLADI
    Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şampiyon olan Banvit'i kutladı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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