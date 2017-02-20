Banvit şampiyon!

maçında'i yenerek tarihinde ilk kezbu kupayı müzesine götürmeyi başardı:75-66.ekranlarından naklenyayınlanan ve her saniyesi büyükheyecana sahne olan dev maçahızlı başladı. İlk çeyreği 23-14 önde tamamlayan, ikinci çeyrektede farkı korumayı başardı ve soyunmaodasına 38-32 önde gitti.Çekişme ikinci yarıda da sürdü. Banvit, Theodore ve Chappell ile bulduğu sayılarla aradaki farkı korumayı başardı. Son bölüme 52-44 önde giren, son çeyrekte de güçlü rakibine şans tanımadı ve maçıkazanarak Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şampiyon olan Banvit'i kutladı.