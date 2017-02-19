 İstanbul plakayı buldu – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    İstanbul plakayı buldu

    İstanbul plakayı buldu

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde yeni hafta 3 maçla start aldı. İstanbul Üniversitesi, Doğuş Hastanesi’ni deplasmanda 34 sayı farkla mağlup etti. Cado 25 sayıyla yıldızlaştı.

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 18. hafta karşılaşmasında İstanbul Üniversitesi, deplasmanda MBK Doğuş Hastanesi'ni 34 sayı farkla 80-46 mağlup etti. Mücadeleyi başkah sona üstün götüren İstanbul Üni, devreyi de 41-23 önde tamamladı. Cado attığı 25 sayıyla zaferde önemli rol oynadı. Doğuş'ta ise Snow'un 18 sayısı farkı önleyemedi. Günün diğer maçlarında şu sonuçlar alındı: Tosyalı Toyo Osmaniye-Canik Belediye: 82-86, Girne Üniversitesi-BOTAŞ: 79-76.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:08
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