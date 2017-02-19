Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Banvit’i tebrik etti
ençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası’nda şampiyon olan Banvit'i kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Banvit'i bir mesaj yayınlayarak tebrik etti.
Bakan Çağatay Kılıç'ın yayımladığı tebrik mesajı şöyle:
"İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde karşılaşan iki değerli kulübümüz Anadolu Efes ve Banvit, fair play çerçevesinde sporseverlere heyecan verici bir karşılaşma yaşattı. Bu çekişmeli mücadele sonunda Türkiye kupasını kazanan Banvit'in idarecilerini, teknik heyetini ve sporcularını kutluyorum. Türkiye Kupası'nda mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."
Bakan Çağatay Kılıç'ın yayımladığı tebrik mesajı şöyle:
"İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde karşılaşan iki değerli kulübümüz Anadolu Efes ve Banvit, fair play çerçevesinde sporseverlere heyecan verici bir karşılaşma yaşattı. Bu çekişmeli mücadele sonunda Türkiye kupasını kazanan Banvit'in idarecilerini, teknik heyetini ve sporcularını kutluyorum. Türkiye Kupası'nda mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Çok çalışıyorum ama...''
Toplam 8
Yorum
BENCE BATTI BALIK YAN GOİNG
- Kartal koptu gidiyor
Toplam 5
Yorum
GS SONRA BAŞAK GS Yİ YENELİM BAŞAĞI DA YENELİM SONRASI ALLAH KERİM. HAYDİ SALDIR KARTALIM. VUR PENÇENİ ŞAMPİYONLUĞA...
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 36
Yorum
fener taraftarı UYANDI .BEYLER ÖNCE AZİZ, SONRA ADVO, KADROYU FENER TARAFTARI BELİRLESİN BENCE.
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Banvit’i tebrik etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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