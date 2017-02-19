 Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Banvit’i tebrik etti – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Banvit’i tebrik etti

    Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Banvit’i tebrik etti

    ençlik ve Spor Bakanı , İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası’nda şampiyon olan Banvit'i kutladı.

    Gençlik ve Spor Bakanı , İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Banvit'i bir mesaj yayınlayarak tebrik etti.
    Bakan Çağatay Kılıç'ın yayımladığı tebrik mesajı şöyle:

    "İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde karşılaşan iki değerli kulübümüz Anadolu Efes ve Banvit, fair play çerçevesinde sporseverlere heyecan verici bir karşılaşma yaşattı. Bu çekişmeli mücadele sonunda Türkiye kupasını kazanan Banvit'in idarecilerini, teknik heyetini ve sporcularını kutluyorum. Türkiye Kupası'nda mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:37
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