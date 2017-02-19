 Brose Bamberg Almanya Kupası şampiyonu oldu! – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Almanya Kupası şampiyonu oldu!

    Brose Bamberg Almanya Kupası şampiyonu oldu!

    Basketbolda Almanya Kupası'nda , finalde 'i 74-71 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

    Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçta THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden , ilk çeyreği 24-21 önde geçti, soyunma odasına da 45-36 üstün girdi.

    İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Brose Bamberg, üçüncü periyodu 55-48 önde tamamladı, karşılaşmadan da 74-71 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

    Bu sonuçla Brose Bamberg, 5. kez Almanya Kupası'nı kazandı.

    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:38
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