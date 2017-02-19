Brose Bamberg Almanya Kupası şampiyonu oldu!

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçta THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Brose Bamberg, ilk çeyreği 24-21 önde geçti, soyunma odasına da 45-36 üstün girdi.

İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Brose Bamberg, üçüncü periyodu 55-48 önde tamamladı, karşılaşmadan da 74-71 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Brose Bamberg, 5. kez Almanya Kupası'nı kazandı.