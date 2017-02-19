Brose Bamberg Almanya Kupası şampiyonu oldu!
Basketbolda Almanya Kupası'nda Brose Bamberg, finalde Bayern Münih'i 74-71 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçta THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Brose Bamberg, ilk çeyreği 24-21 önde geçti, soyunma odasına da 45-36 üstün girdi.
İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Brose Bamberg, üçüncü periyodu 55-48 önde tamamladı, karşılaşmadan da 74-71 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.
Bu sonuçla Brose Bamberg, 5. kez Almanya Kupası'nı kazandı.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:38
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 15
Yorum
efe Manchester feyenord gs maçını kazanan aynı takım o zaman takım ıyıydi de şimdi mi kötü oldu.hoca inanmazsa futbolcular da inanmaz zafere.
- ''Burada bırakırım''
Toplam 7
Yorum
utanmaz utanmadan bi de burda tamamlıcakmış.beleşten milyonları alıyosun hiçbirşey yapmadan kebap dimi adi ?
- N’Doye mi, Rodallega mı?
Toplam 12
Yorum
bayram ya buadam eyer rodayega ıle damdoyu kıyaslıyorsa akılda sorun var demektır
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